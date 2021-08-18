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ABD'den Gizli Anlaşma İddialarına Yanıt

18.08.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden arasında, Afgan mülteciler konusunda gizli bir anlaşma ya da pazarlık yapıldığına dair iddiaları reddetti

ABD'den Gizli Anlaşma İddialarına Yanıt

ABD yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ABD Başkanı Joe Biden arasında, Afgan mülteciler konusunda gizli bir anlaşma ya da pazarlık yapıldığına dair iddiaları reddetti.

Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği, ABD ve Türkiye arasında Afgan mülteciler ve göçmenler konusunda kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldığı iddiasına ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamayla yanıt verdi.

Elçilik açıklamasında “ABD Büyükelçiliği, Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Afgan mülteciler ya da göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların tamamen temelsiz olduğunu belirtmek ister” ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu, NATO zirvesi kapsamında biraraya gelen ABD Başkanı Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbaşa yaptıkları görüşmede Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab'ın çevirmen olarak görevlendirilmesini buna bağlamıştı.

Ana muhalefet lideri, bu görüşmede ABD’nin Türkiye’den Afganistan vatandaşlarını mülteci olarak kabul etmesini yada ABD’ye alınacak Afgan vatandaşlarının bekleme sürecinde Türkiye’de bekletilmesini istediğini öne sürmüştü. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda da kendilerinin ileride Erdoğan’la yapılan bu anlaşmaları kabul etmeyeceğini ifade etmişti.

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