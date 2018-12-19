ABD'den, göç aldığı Orta Amerika'ya 10,6 milyar dolarlık yatırım

BOGOTA (AA) - ABD, yoğun göç aldığı El Salvador, Guatemala, Meksika ve Honduras gibi ülkelerde ekonomik ve sosyal şartların düzelmesi için 10,6 milyar dolarlık yatırım yapacak.

ABD'nin yatırımlarının 5,8 milyar dolarlık bölümü "Kuzey Üçgeni" olarak bilinen El Salvador, Guatemala ve Honduras için ayrıldı. Ayrıca 4,8 milyar dolar da Meksika'ya, ülkenin güneyinde yapılacak büyük yatırımlar için aktarılacak. Meksika ve ABD arasında sağlanan Birleşik Kalkınma Planı çerçevesinde yapılacak toplam yatırım miktarı 35,6 milyar dolara ulaşacak.

İki ülke arasında varılan anlaşma Meksiko'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından duyuruldu.

Ebrard, "ABD, özel sektör ve kamu kaynakları aracılığı ile Kuzey Üçgeni'nde kurumsal reformlar ve ekonomik gelişim için toplamda 5,8 milyar dolarlık destek sağlamayı taahhüt etti." dedi.

- Meksika'nın güneyine 4,8 milyar dolar

Bakan Ebrard, Meksika hükümetinin, ülkenin güneyinde daha fazla istihdam oluşturmak ve altyapıyı güçlendirmek için ABD hükümeti ile iş birliğini artıracağını söyledi.