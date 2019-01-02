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ABD'den göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 12:27 | Son Güncelleme

ABD'den göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale

TIJUANA (AA) - Amerikalı yetkililerin, Meksika sınırında Orta Amerika ülkelerinden yaklaşık 150 göçmene göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği bildirildi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) biriminden yapılan açıklamada, Tijuana sınırındaki tel örgüleri aşmaya çalışan göçmenleri değil, taş atan kişileri uzaklaştırmak için duman ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığı savunuldu.

Açıklamada, sınırda taş atanların hedef alındığı gazdan çocukların ve diğer göçmenin etkilenmediği belirtildi.

CBP yetkilileri, "küçük çocukların" dikenli tellerden zorla geçirilmeye çalışıldığına ancak atılan taşlar nedeniyle bu çocuklara yardımcı olunamadığına işaret etti.

Yetkililer, 25 göçmenin gözaltına alındığını, diğerlerinin ise tellerin altındaki bir boşluktan Meksika tarafına geri döndüğünü kaydetti.

Associated Press (AP) ise foto muhabirinin, Tijuana plajının yakınındaki sınırın Meksika tarafına, gazetecilerin yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da olduğu göçmenleri etkileyen 3 gaz kapsülü geldiğini ve ABD'li yetkililerin göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından taş atıldığını gördüğünü aktardı.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğunun hedefi, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmak.

ABD sınır muhafızları geçen ay sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

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ABD göz yaşartıcı gaz meksika sınırı

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