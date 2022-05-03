ABD’den Göçmenlerin Süresi Dolan Çalışma İznine Uzatma

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) Salı günü yaptığı açıklamada, süreçteki birikme nedeniyle binlerce göçmenin süresi dolan çalışma izinlerini bir buçuk yıl uzatacağını bildirdi.

Değişiklikle yaklaşık 260 bin göçmenin 18 aylık bir süre içinde çalışma iznini kaybetmesinin önlenmesi ve USCIS'e başvuru kuyruğunun temizlenmesi için zaman kazanılması planlanıyor.

USCIS, çalışma iznine başvuran göçmenlerin normalde otomatik olarak 180 günlük uzatmaya hak kazanacakken, yeni düzenlemeyle otomatik 540 günlük uzatma alacaklarını bildirdi.

Pandemi birikmeye neden oldu

Göçmenlik evraklarından sorumlu kurum olan USCIS, son yıllarda bütçe açıkları ve COVID-19 pandemisinden kaynaklanan yavaşlamalar sebebiyle meydana gelen birikmeyle mücadele ediyordu.

Amerikalı işverenler son aylarda personel bulmakta zorlanırken, ülke genelinde pandemi kısıtlamalarının kaldırılması, çalışma izinlerinin daha da önem kazanmasına neden oldu.

USCIS, Salı günü çevrimiçi olarak yayınlanan yeni düzenlemede, başvuruların işlenmesinde yaşanan gecikmelerin bu süreçte çalışma izinlerini kaybeden başvuru sahipleri için ‘‘zor bir durum’’ oluşturduğunu belirtti.

Kurum, uzatmadan etkilenen çalışma izni başvurularının büyük kısmını sığınmacıların, daimi ikamet isteyen bazı göçmenlerin ve sınırdışı emrini iptal etmeye çalışanların oluşturduğunu bildirdi.

Kurum, çalışma izinlerini yenilemek isteyen sığınma başvurusu sahiplerinin işlem sürelerinin 2017'de yaklaşık yedi aydan 2021'de yaklaşık 11 aya yükseldiğini belirtti.

USCIS Başkanı Ur Jaddou, Nisan ayındaki bir Kongre oturumunda, 8 milyon 500 bin göçmenlik davasının beklemede olduğunu söylemişti. Bunlara Yeşil Kart ve vatandaşlık talep edenler dahil.

Jaddou, bekleyen davaların yarısından fazlasının kurumun normal işlem sürelerinden daha uzun zaman aldığını söyledi.

