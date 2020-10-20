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ABD’den Google’a Rekabet Davası

20.10.2020 19:28 | Son Güncelleme

Amerika Adalet Bakanlığı’nın bir teknoloji firmasına karşı son 20 yıldaki en sert adımlardan birini atarak Google’a dava açtı

ABD’den Google’a Rekabet Davası

Amerika Adalet Bakanlığı’nın bir teknoloji firmasına karşı son 20 yıldaki en sert adımlardan birini atarak Google’a dava açtı.

Davada, Google arama motorunun sahibi Alphabet Inc. şirketi, internetteki hakimiyetini, rakiplerini bastırmak ve tüketiciye zarar vermek için kullanmakla suçlanıyor.

Google’a açılan ve 11 eyaletin de katıldığı dava, ABD’de hükümetin 20 yıldan daha fazla süre önce Microsoft’a karşı açtığı çığır açan davadan beri rekabeti korumaya yönelik en büyük adım.

Bu hamle aynı zamanda hem Adalet Bakanlığı hem de Fedaral Ticaret Komisyonu’nda Apple, Amazon ve Facebook gibi teknoloji devleriyle ilgili devam eden soruşturmaları da benzer bir sürece taşıyabilir.

ABD’de hem siyasetçiler hem de tüketici hakları savunucuları uzun zamandır pazar değeri 1 trilyon doların üzerinde olan Google’ı rekabeti bastırarak reklam alanında tekelini korumak ve karını arttırmak için rekabet karşıtı uygulamalara başvurmakla suçluyordu.

Dava Salı günü Washington’daki bir federal mahkemede açıldı.

Dünyadaki arama motorlarının yüzde 90’ı Google kontrolunda. ABD’de uzun süredir Google, Facebook gibi teknoloji devi şirketlerin piyasayı tekelleştirmek için ellerindeki gücü kullanıp kullanmadıkları tartışılıyordu.

Amerika'nın en büyük dört teknoloji firması Apple, Amazon, Facebook ve Google'ın CEO'ları, Temmuz ayında Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'na bağlı, tekelleşme meselelerine bakan alt komisyonda, sahip oldukları piyasa gücünü nasıl kullandıklarına ilişkin ifade vermişti.

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