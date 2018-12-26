ABD'den gözaltında tutulan göçmen çocuklara sağlık taraması

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, aileleriyle yasadışı yollardan ülkeye girerken sınırda yakalanan ve gözaltında tutulan tüm çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi talimatını verdi.

Ailesiyle Meksika sınırından ABD’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken gözaltına alınan Guatemalalı 7 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğun bir ay içinde yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Associated Press'in haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, aileleriyle yasadışı yollardan ülkeye girerken sınırda yakalanan ve gözaltında tutulan çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi için talimatta bulundu.

Gözaltında tutulan çocuklara sağlık hizmetini sağlamak için diğer devlet kurumlarının yardımına ihtiyaç bulunduğuna işaret edilen haberde, Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan yardım isteyebileceği belirtildi.

- İki çocuk hayatını kaybetti

Guatemalalı yetkililer, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra dün hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun Felipe Gomez Alonzo olduğunu açıkladı. Alonzo'nun babası Agustin Gomez ile 18 Aralık’tan beri gözaltında tutulduğu aktarıldı.