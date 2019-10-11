ABD’den gözdağı: Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye’nin Suriye operasyonundan “çok endişe duyan” Başkan Donald Trump’ın, "Türk ekonomisinin fişini çekmelerini sağlayacak" yaptırım uygulama yetkisi verdiğini açıkladı.

Mnuchin gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’ın Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda süren askeri operasyonu ışığında kendilerine yaptırım hazırlıkları talimatı verdiğini açıkladı.

Öngördükleri yaptırımları “çok ciddi” ve “çok sert” olarak nitelendiren ve Trump’ın kendilerine verdiği yetkinin bugüne kadar yaptırımlar ile ilgili olarak verilmiş en geniş yetki olduğunu söyleyen Mnuchin şöyle konuştu:

“Bunlar çok güçlü yaptırımlar, umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız, ancak kalırsak işte o zaman Türk ekonomisinin fişini çekebiliriz.”

"Gerekli görürsek…”

Bankaları, mali kurumları “dikkatli olun, Türkiye’ye yaptırım uygulanabilir” diyerek bilgilendirdiklerini anlatan ABD’li bakan, henüz bu yaptırımların “aktive edilmediğinin” altını çizdi, yaptırımları “gerekli gördükleri” takdirde devreye sokacaklarını aktardı.