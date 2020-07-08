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ABD’den Güney Kıbrıs’a Askeri Eğitim Programı Planı

08.07.2020 19:39 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD’nin Güney Kıbrıs’la güvenlik alanında genişleyen ilişkileri çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ilk kez bu ülke için IMET programını uygulama niyetinde olduğunu açıkladı

ABD’den Güney Kıbrıs’a Askeri Eğitim Programı Planı

ABD, Güney Kıbrıs’a Askeri Eğitim ve Talim (IMET) programı sağlamayı planlıyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD’nin Güney Kıbrıs’la güvenlik alanında genişleyen ilişkileri çerçevesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ilk kez bu ülke için IMET programını uygulama niyetinde olduğunu açıkladı.

Pompeo, “Bu, Doğu Akdeniz’de istikrarı desteklemek için bölgedeki kilit ortaklarımızla ilişkilerimizi ilerletme çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor” dedi.

ABD’nin Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamadaysa Kongre’den ilgili ödeneğin çıkması halinde Güney Kıbrıs’a yönelik askeri eğitim programının 2021 mali yılında başlamasının öngörüldüğü belirtildi.
IMET programının Amerikan güvenlik yardımlarının kilit bir öğesini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, bu programla bölgesel istikrar ve savunma kabiliyetlerinin ileriye götürülmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Profesyonel ve teknik kurslar ve uzmanlaşmış eğitim yoluyla IMET, müttefik ve dost ülkelerden öğrencilere ABD’nin askeri uygulamaları ve standartları hakkında değerli nitelikte eğitim ve öğretim imkanı sağlıyor. IMET, ulusal güvenlik çıkarlarımızı koruyan uluslarararası koalisyonları ve askeri ortaklıkları güçlendirmenin etkili bir yolu olarak hizmet veriyor. Savunma alanındaki liderler arasında önemli çapta profesyonel ve kişisel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Ayrıca, uluslararası ortak sorunlara dair ortak bir anlayışın geliştirilmesi ve bu sorunlarla birlikte mücadele edilmesi için gereken ilişkilerin güçlendirilmesine yardımcı oluyor” ifadeleri kullanıldı.

ABD Büyükelçiliği açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın ABD’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki önemli bir ortağı olduğu vurgulanarak, “Bölgesel istikrarı teşvik ederken, ikili ilişkilerimizi daha derinleştirmeye devam etmeyi arzuluyoruz” denildi.

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