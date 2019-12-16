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ABD'den Güney Sudanlı iki bakana yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 20:01 | Son Güncelleme

Güney Sudan Kabine İşleri Bakanı Martin Elia Lomuro ile Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Kuol Manyang Juuk, bu ülkedeki "çatışmaları körükledikleri" ve "barış görüşmelerini engelledikleri" gerekçesiyle yaptırım listesine alındı

WASHINGTON (AA) - ABD, Güney Sudanlı iki bakana, ülkede "çatışmaları körükledikleri" ve "barış görüşmelerini engelledikleri" gerekçesiyle yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Sudan Kabine İşleri Bakanı Martin Elia Lomuro ile Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Kuol Manyang Juuk'un yaptırım listesine alındığı vurgulandı.

Açıklamada, iki bakanın, ülkede çatışmaları körükledikleri ve barış sürecini engelledikleri belirtildi.

Öte yandan karara ilişkin Twitter’dan açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise şunları kaydetti:

"Bugün Hazine Bakanlığı tarafından Güney Sudanlı iki bakana 'barış görüşmelerini engelledikleri' gerekçesiyle alınan yaptırım uygulama kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu eylemler, Güney Sudan’da kalıcı bir barış sağlamak ve uygulamak için gerekli olan güvenlik, istikrar ve devlete duyulan güveni sekteye uğratıyor."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Güney Sudan yaptırım

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