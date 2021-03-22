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ABD’den Halep ve İdlib’deki Saldırılara Kınama

22.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklamasındada, ‘‘Halep’in batısında ve İdlib’de Esat rejiminin topçu atışını ve Rus hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz’’ denildi

ABD’den Halep ve İdlib’deki Saldırılara Kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklamasındada, ‘‘Halep’in batısında ve İdlib’de Esat rejiminin topçu atışını ve Rus hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 21 Mart Pazar günü İdlib ve Halep’in batısını hedef alan Esat rejiminin topçu atışıyla Rus uçaklarının hava saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, ‘‘ABD, Halep’in batısında ve İdlib’de dün Esat rejimi tarafından düzenlenen topçu atışını ve Rusya tarafından yapılan hava saldırılarını şiddetle kınıyor’’ denildi.

Açıklamada, Halep’in Atareb Hastanesi’ne düzenlenen topçu saldırısında aralarında bir çocuğunda bulunduğu hastaların hayatını kaybettiği ve 10’dan fazla sağlık çalışanının yaralandığı bildirildi.

Bu hastanenin Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan çatışmasızlık listesinde yer aldığı kaydedildi. Suriye’de savaşan tarafların, BM tarafından çatışmasızlık listesine alınan sivil tesislere saldırı düzenlemekten kaçınmaları gerekiyor.

ABD tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın İdlib’deki Türkiye sınır kapısı Bab el-Hava’ya yönelik hava saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği ve ülkede çok ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin riske atıldığı belirtildi.

Bab el-Hava’nın BM tarafından Suriye’de insani yardım malzemelerinin geçişine izin verilen tek sınır kapısı olduğu belirtilen açıklamada, 2 milyon 400 bin Suriyeli’nin hayatını kurtaracak yardımların sağlanmasının en etkili yolunun bu sınır geçişi olduğu kaydedildi.

Sivillerin, sivil sağlık personelinin ve sağlık tesislerinin asla askeri faaliyetlerin hedefi olmaması gerektiği vurgulanan açıklamada ‘‘Bu şiddet sona ermeli

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