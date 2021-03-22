ABD’den Halep ve İdlib’deki Saldırılara Kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price açıklamasındada, ‘‘Halep’in batısında ve İdlib’de Esat rejiminin topçu atışını ve Rus hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 21 Mart Pazar günü İdlib ve Halep’in batısını hedef alan Esat rejiminin topçu atışıyla Rus uçaklarının hava saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, ‘‘ABD, Halep’in batısında ve İdlib’de dün Esat rejimi tarafından düzenlenen topçu atışını ve Rusya tarafından yapılan hava saldırılarını şiddetle kınıyor’’ denildi.

Açıklamada, Halep’in Atareb Hastanesi’ne düzenlenen topçu saldırısında aralarında bir çocuğunda bulunduğu hastaların hayatını kaybettiği ve 10’dan fazla sağlık çalışanının yaralandığı bildirildi.

Bu hastanenin Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan çatışmasızlık listesinde yer aldığı kaydedildi. Suriye’de savaşan tarafların, BM tarafından çatışmasızlık listesine alınan sivil tesislere saldırı düzenlemekten kaçınmaları gerekiyor.