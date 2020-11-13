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ABD’den Halilzad’ın Türkiye Ziyareti Konusunda Açıklama

13.11.2020 17:53 | Son Güncelleme:
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ABD’den Halilzad’ın Türkiye Ziyareti Konusunda Açıklama

ABD Ankara Büyükelçiliği, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklamasında “Halilzad ve Türk yetkililer, Afganistan'da şiddetin en çok kaygı uyandıran mesele olduğu konusunda fikir birliğine vardı” ifadesi yer aldı

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'ın 11-13 Kasım tarihleri arasında Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın ve diğer üst düzey Türk yetkililerle görüştüğü belirtildi. Özel Temsilci Halilzad'ın Afganistan'daki barış sürecine bağlılığı ve uzun süredir verdiği destek nedeniyle Türkiye'ye teşekkürlerinin sunduğu kaydedilen açıklamada Halilzad'ın müzakerelerin mevcut durumuna ve iki taraf arasında devam eden süreç çerçevesinde elde edilen son ilerlemelere ilişkin bilgi verdiği de vurgulandı. Açıklama şöyle devam etti:

“Büyükelçi Halilzad ve Türk yetkililer, Afganistan'da şiddetin en çok kaygı uyandıran mesele olduğu konusunda fikir birliğine vardı. Uluslararası toplum, şiddetin derhal azaltılmasından başlayarak, tüm tarafların şiddeti kalıcı olarak sona erdirmek için bir yol bulunması gerektiği konusunda uzlaşıyor.”

“Büyükelçi Halilzad ve Türk yetkililer, Türkiye'nin, uluslararası toplumdaki diğer ülkelerle birlikte Afganistan'daki savaşı sona erdirmek için iki tarafın siyasi anlaşma müzakere etme çabalarını hızlandırmayı nasıl teşvik edeceğini ele aldı.”

“Son olarak Büyükelçi Halilzad ve Türk yetkililer, başta Afganistan ve Orta Asya ile Güney Asya ve ötesi arasında bağ oluşturabilecek projeler olmak üzere, Afganistan'da siyasi anlaşma sağlandıktan sonra mümkün olabilecek önemli bölgesel ekonomik fırsatları değerlendirdi.”

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