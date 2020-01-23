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ABD'den hamile kadınlara vize kısıtlaması

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

Trump yönetimi, "doğum turizminin" önüne geçmek amacıyla Cuma gününden itibaren hamile kadınlara geçici ziyaretçi vizesi verilmeyeceğini duyurdu.

ABD'den hamile kadınlara vize kısıtlaması

Washington yönetimi, doğum yapmak üzere ABD'ye gitmeyi planlayan hamile kadınlara vize kısıtlaması getirileceğini duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, "doğum turizminin" önüne geçilmesi amacıyla 24 Ocak'tan itibaren hamile kadınlara geçici ziyaretçi vizesi verilmeyeceğini bildirildi.

Açıklamada yabancıların geçici ziyaretçi vizesini kullanarak, doğacak çocuklarının otomatik olarak Amerikan vatandaşı olmasını güvence altına aldıkları ifade edildi. Bu imkanın "göçmenlik konusunda bariz bir yasal boşluk" olduğu belirtilen açıklamada, vize kısıtlamasının kamu güvenliği, milli güvenlik ve göç siteminin bütünlüğü açısından gerekli olduğu vurgulandı.

"Hastanelere yük"

Washington yönetimi, "doğum turizmi endüstrisinin" hastanelerin değerli kaynaklarına ek yük getirdiğini ve savcılıkların belirttiği üzere "suç yuvasına" dönüştüğünü savundu.

Kısıtlamanın ayrıca, "Amerikan vergi mükelleflerinin doğum turizmi ile ilgili maliyetleri karşılamak için zor kazandığı paraların hortumlanmasının" önüne geçeceği ifade edildi.

Amerikan anayasasına göre, ABD topraklarında doğan herkesin vatandaşlık alma hakkı var. Türkiye de dahil dünyanın pek çok ülkesinden imkanı olan aileler, doğacak çocuklarına Amerikan vatandaşlığı sağlamak için bu yolu tercih ediyor.

ABD Başkanı Donal Trump Beyaz Saray koltuğuna oturduğundan beri göçmenlik konusunda kısıtlamalar yapılmasını gündeminin ilk sıralarında tutuyor. Trump, geçmişte doğumla sağlanan Amerikan vatandaşlığı hakkını kaldırmayı da tartışmaya açmıştı.

AFP,DW/GY,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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