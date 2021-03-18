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ABD'den HDP ve Gergerlioğlu Açıklaması

18.03.2021 05:17 | Son Güncelleme:
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ABD'den HDP ve Gergerlioğlu Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararına ve HDP hakkında açılan kapatma davasına çifte tepki geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, gerek HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararına, gerekse HDP hakkında açılan kapatma davasına çifte tepki geldi.

Bakanlık sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararı “rahatsız edici” ifadesiyle tanımlanıyor.

Açıklamada HDP hakkında açılan kapatma davası içinse “Türk seçmenlerin iradesinin haksız yere ihlali ve milyonlarca seçmenin temsil hakkından mahrum edilmesi” ifadeleri yer alıyor.

Türk hükümetinden Anayasa’nın ve bağlı olduğu uluslararası yükümlülüklerin öngördüğü ifade hakkına saygı göstermesi istenen ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar deniyor:

“ABD, aralarında 17 Mart’ta parlamento üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinden düşürüldüğü rahatsız edici adımların da yer aldığı Türkiye’deki olayları yakından takip ediyor.

Halkların Demokratik Partisi’ni kapatma çabalarının başlatılmasını da izliyoruz. Bu karar, Türk seçmenlerin iradesini haksız yere ihlal edecek, Türkiye’deki demokrasiyi daha da yıpratacak ve milyonlarca Türk seçmenini seçimle karar verdikleri temsil hakkından yoksun bırakacaktır.

Türk hükümetini, Anayasa’nın koruma kapsamı ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz.”

Ne olmuştu?

Dün hakkındaki hapis cezası hükmü kesinleştiği gerekçesiyle HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düşürülmüştü.

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’nce hukuka uygun bulunmuş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi temyiz aşamasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, “HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları” belirtildi.

Mart ayı başında HDP ile ilgili inceleme başlatan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Başsavcılığı’na yazı göndererek, aralarında HDP'li üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 108 sanıklı Kobani İddianamesi ile HDP'liler hakkında düzenlenen fezlekelerin birer örneğinin gönderilmesini istemişti.

İki karar da hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yoğun tepki aldı.

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