ABD'den Hidroflorokarbon Gazlarını Azaltma Adımı

ABD Çevre Koruma Dairesi (EPA), buzdolabı ve klimalarda kullanılan sera gazı hidroflorokarbonun (HFC) üretim ve kullanımını kademeli olarak sonlandırma önerisi getirdi. EPA'nın önerdiği yeni kural, Aralık ayında Kongre’de kabul edilen ve hidroflorokarbon gazlarının kullanımına 15 yıl içinde son verilmesini onaylayan yasanın devamı sayılıyor. Buna göre HFC gazının ABD'deki imalatı ve kullanımının gelecek 15 yıl içinde yüzde 85 oranında azaltılması öneriliyor. HFC gazı, küresel ısınmayı körükleyen etkenlerden biri olarak kabul ediliyor ve tüm dünyada bu gazın kullanımının azaltılması yolunda öneriler ortaya atılıyor. Başkan Joe Biden, HFC gazının azaltılması için 2016 yılında varılan küresel anlaşmaya uyma taahhüdünde bulundu. EPA Başkanı Michael Regan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ”EPA, bu öneriyle Başkan Biden'ın iklim kriziyle mücadele için belirlediği iddialı öncelikler kapsamında bir başka büyük adım daha atıyor. Gezegenin ısınmasında karbondioksitten yüz binlerce kez daha etkili olan HFC gazının kademeli olarak azaltılmasıyla birlikte küresel sıcaklıkların yükselmesini kontrol altına almada önemli bir adım atılacak” dedi.

HFC gazının azaltılmasının iş çevreleri tarafından da desteklendiğini vurgulayan Regan, bu adımın ”iklim açısından güvenli yeni ürünlerin icat ve imal edilmesinde ABD’nin liderliğini öne çıkaracağını” kaydetti; ”Basitçe söylemek gerekirse bu adım gezegenimiz ve ekonomimiz için iyi olacak” şeklinde konuştu. ABD Kongresi’nin Aralık ayında kabul ettiği ve eski Başkan Donald Trump’ın imzaladığı Corona teşvik paketi ve harcama yasası, EPA'e HFC gazının imalat ve kullanımını hızla azaltma talimatı veriyor. Bu madde hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti'nin desteğini almış ve iklim değişikliği düzenlemelerinde son on yıldır kabul edilen en önemli yasa olarak övgüyle karşılanmıştı. Amerikan İnovasyon ve İmalat Yasası (AIM), HFC’yi hedef almanın yanısıra enerji santralları ve fabrikalardan çıkan karbondioksit gazının hapsedilip depolanmasını sağlayacak teknolojileri de teşvik ediyor. Yasa aynı zamanda mazot emisyonunun azaltılmasını öngörüyor. Senato Çevre ve Bayındırlık Komisyonu Başkanı Demokrat Partili Delaware Senatörü Tom Carper, EPA'in HFC gazına ilişkin yeni önerisini övgüyle karşıladı ve ABD'nin HFC kullanımını azaltmada dünyanın geri kalanına katılarak küresel ısınmanın en kötü etkilerini önlemeye yardımcı olacağını kaydetti.