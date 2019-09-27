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ABD'den Hindistan'a Keşmir çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

ABD, Hindistan'dan Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi

ABD Hindistan'dan Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığının Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Bakan Yardımcısı Wells, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerinin yapıldığı New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki geniş kapsamlı telekomünikasyon kısıtlamalarının ve günlük yaşamı kısıtlayan güvenlik önlemlerinin kaldırılması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Cammu Keşmir'deki tutuklamalarla ilgili endişe duyduğunu dile getiren Wells, "Kısıtlamaların kaldırılması ve gözaltına alınanların serbest bırakılması için hızlı bir şekilde harekete geçildiğini görmeyi ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Wells, eğer her iki taraf (Hindistan ve Pakistan) da isterse ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuk yapmaya istekli olduğunu belirtti.

New York'ta Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya gelen Trump, Pakistan ve Hindistan'a Keşmir konusunda uzlaştırma ya da arabuluculuk önerdiğini açıklamıştı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Pakistan hükümeti 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan itibaren 6 binden fazla politikacı, aktivist, öğrenci ve meslek sahibinin hukukunun ihlal edilerek tutuklandığı bilgisinin edinildiğini paylaşmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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ABD Hindistan kısıtlamalar

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