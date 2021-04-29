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ABD’den Hindistan’a Pandemi Yardımı

29.04.2021 03:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray ABD’nin Corona virüsü vakalarının tırmandığı Hindistan’a en az 100 milyon dolar tutarında yardım malzemesi göndereceğini açıkladı

ABD’den Hindistan’a Pandemi Yardımı

ABD’den Hindistan’a Pandemi Yardımı Beyaz Saray ABD’nin Corona virüsü vakalarının tırmandığı Hindistan’a en az 100 milyon dolar tutarında yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.

Hindistan’a Perşembe gününden itibaren ulaşması beklenen yardım malzemeleri arasında 1,000 adet oksijen silindiri, 15 milyon adet N95 maskesi, 1 milyon adet hızlı test kiti ve Corona hastalarının tedavisinde kullanılan antiviral Remdesivir ilacı bulunuyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Washington AstraZeneca aşısı için vermiş olduğu siparişi de Hindistan’a yönlendirdi.

Beyaz Saray Hindistan’a gönderilen yardımın ayrıntılarının yer aldığı açıklamada, “Tıpkı Hindistan’ın pandeminin ilk aşamasında hastanelerimizin zorlandığı dönemde ABD’ye yardım gönderdiği gibi, ABD de ihtiyaç anında Hindistan’a yardım etmeye kararlıdır” dedi.

Hindistan’da virüs yüzünden can kaybı Çarşamba günü itibariyle 200 bini geçti. Ülkedeki hastanelerde yatak ve oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Son 24 saatte 360 binden fazla yeni vakanın kaydedildiği Hindistan’da toplam vaka sayısı da yaklaşık 18 milyon.

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