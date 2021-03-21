ABD'den Hindistan'a S-400 uyarısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, müttefik ve ortaklarını "Rus ekipmanından uzak durmaya" çağırdı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Yeni Delhi'yi ziyareti sırasında Rusya ile S-400'lerin alımı konusunda anlaşma imzalayan Hindistan'ı uyardı. Müttefik ve partner ülkelerin ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için Rus savunma ürünlerini almaktan kaçınmaları gerektiğini ifade eden Austin, "Tüm müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan yaptırımları tetikleyecek Rus ekipmanlarından uzak durmalarını talep ediyoruz" dedi.

2018 yılında Rusya ile S-400 savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşma imzalayan Hindistan S-400'leri henüz temin etmedi. Rusya'ya 2019'da 800 milyon dolarlık ilk ödemeyi yapan Hindistan'ın S-400'lerin ilk setini bu yılın sonuna doğru alması bekleniyor.

Türkiye'ye yaptırım uygulanıyor

Türkiye eski Başkan Barack Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlamaması üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar vermişti. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri elde edilebileceği endişeleri ile Batılı müttefiklerinin itirazlarına rağmen, Türkiye 2,5 milyar dolara S-400'leri satın almıştı.