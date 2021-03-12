ABD’den Hint-Pasifik'te Çin’e Karşı Aşı Diplomasisi

Başkan Joe Biden, ABD’nin Çin’in askeri ve ekonomik gücüne karşı koyma amacında önem taşıyan ülkeler grubundaki Avustralya, Hindistan ve Japonya’nın liderleriyle görüştü. Toplantıda Hindistan’daki Corona virüsü aşısı üretiminin artırılması planı görüşüldü.
Liderler aşıların güvenli ve etkili biçimde dağıtımı için uzman seviyesinde bir çalışma grubu oluşturma kararı aldı. Joe Biden’ın bu ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeye Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri katıldı.
Beyaz Saray’dan “Quad” olarak bilinen Hint-Pasifik ittifakındaki ülkelerle video konferans üzerinden lider düzeyinde ilk kez yapılan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, toplantının ABD Başkanı Biden’ın Hint-Pasifik bölgesine verdiği önemi gösterdiği belirtildi.
Başkan Joe Biden, “Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi her birimizin geleceği için önem taşıyor. ABD bölgede istikrarın sağlanması için sizlerle ve bölgedeki tüm ortakları ve müttefikleriyle çalışmakta kararlı” diye konuştu.
Toplantı Biden yönetiminin Çin’le gittikçe artan ekonomik rekabet karşısında Hint-Pasifik bölgesine odaklandığı bir döneme rastladı.
Biden yönetimi yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Hint-Pasifik ittifakı ülkeleri Hindistan’da Corona virüsü aşısı imalatını artırmayı planlıyor. Hindistan, Pekin’in bölgede kapsamını genişlettiği aşı diplomasisine karşı bu yönde bir çağrıda bulunmuştu.
ABD, Çin’in Asya’da iddialı bir dış politika benimsediği bir dönemde bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Washington, takviye aşı kapasitesinin Çin’in nüfuz için rekabet içinde olduğu Güneydoğu Asya’daki aşılama çalışmalarında kullanılacağını söylüyor.
Biden yönetiminden iki üst düzey yetkilinin toplantıdan önce gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, söz konusu plan kapsamında Hindistan’ın 2022 yılına kadar imalat kapasitesini 1 milyar doz artırmasının sağlanması bekleniyor.
“Bilinçli bir tercih”
Biden yönetimi yetkilileri Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga’nın bu dönemde biraraya getirilmesinin bilinçli olduğunu ifade ediyor.
Bu ülkelerin Çin’le kötü olmasa da karmaşık ilişkileri bulunuyor. Avustralya ve Çin arasındaki ilişkileri ticari anlaşmazlıklar sebebiyle gergin. Hindistan da doğu sınırında Çin’le 10 aydır anlaşmazlık yaşıyor. ABD Başkanı Biden bu ülkelerin liderleriyle göreve geldiği zaman yaptığı telefon görüşmelerinde Çin konusunda işbirliği ihtiyacının altını çizmişti.
Biden’ın ağırlayacağı ilk yabancı lider Japonya Başbakanı olacak
ABD Başkanı Joe Biden’ın Washington’da ağırlayacağı ilk yabancı liderin Japonya Başbakanı Suga olması bekleniyor. Bu konuyla ilgili Beyaz Saray’dan bir açıklama yapılması bekleniyor. Ziyaret için henüz bir tarih belirlenmedi.
Çin ise Quad toplantısını bölgede kendi amaçlarının kontrol altına alınmasına yönelik bir girişim olarak niteledi.
Blinken ve Austin haftaya Japonya ve Güney Kore’ye gidiyor
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin’ın önümüzdeki hafta birlikte ABD’nin geleneksel müttefikleri Japonya ve Güney Kore’yi ziyaret etmesi bekleniyor.
Savunma Bakanı Austin daha sonra tek başına Hindistan’a geçerek orada temaslarda bulunacak. Dışişleri Bakanı Blinken da ziyaretleri sonrasında Alaska’da ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan’la birlikte Çinli yetkililerle görüşecek.