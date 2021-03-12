ABD’den Hint-Pasifik'te Çin’e Karşı Aşı Diplomasisi

Başkan Joe Biden, ABD’nin Çin’in askeri ve ekonomik gücüne karşı koyma amacında önem taşıyan ülkeler grubundaki Avustralya, Hindistan ve Japonya’nın liderleriyle görüştü. Toplantıda Hindistan’daki Corona virüsü aşısı üretiminin artırılması planı görüşüldü.

Liderler aşıların güvenli ve etkili biçimde dağıtımı için uzman seviyesinde bir çalışma grubu oluşturma kararı aldı. Joe Biden’ın bu ülkelerin liderleriyle yaptığı görüşmeye Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğer üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri katıldı.

Beyaz Saray’dan “Quad” olarak bilinen Hint-Pasifik ittifakındaki ülkelerle video konferans üzerinden lider düzeyinde ilk kez yapılan toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, toplantının ABD Başkanı Biden’ın Hint-Pasifik bölgesine verdiği önemi gösterdiği belirtildi.

Başkan Joe Biden, “Özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi her birimizin geleceği için önem taşıyor. ABD bölgede istikrarın sağlanması için sizlerle ve bölgedeki tüm ortakları ve müttefikleriyle çalışmakta kararlı” diye konuştu.