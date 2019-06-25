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ABD'den Hizbullah Tugayları'na siber saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 21:44 | Son Güncelleme

CNN, ABD'nin Irak, Suriye ve İran'daki, İran'a yakınlığı ile bilinen "Hizbullah Tugayları" adlı militan gruba yönelik büyük bir siber saldırı düzenlediğini iddia etti

ABD'nin Irak, Suriye ve İran'daki, İran'a yakınlığı ile bilinen "Hizbullah Tugayları" adlı militan gruba yönelik büyük bir siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in konuyla ilgili iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre ABD, İran destekli "Hizbullah Tugayları" adlı militan gruba yönelik büyük bir siber saldırı düzenledi.

Saldırının, söz konusu grubu etkisiz kılma ve geriletmeyi amaçladığına işaret eden kaynaklar, asıl amacın ağ tabanlı iletişime saldırmak olduğunu vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı ise söz konusu iddiaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Adları açıklanmayan ABD'li iki yetkili, önceki gün Associated Press'e (AP) yaptıkları açıklamada, İran'ın düşürdüğü ABD İHA'sına cevaben Başkan Donald Trump'ın onayıyla İran'ın askeri sistemlerine siber saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Üçüncü bir yetkili de saldırıyı genel hatlarıyla doğrulamıştı.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik, perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmandı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken, ABD ise uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıkladı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından dün, İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirdi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hizbullah Tugayları İRAN siber saldırı

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