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ABD'den Hizbullah'a yönelik yeni yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 07:54 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'da 241 Amerikan askerinin öldürülmesinin 35'inci yılında düzenlenen programda, "Hizbullah'ın Uluslararası Finansmanını Engelleme Yasası Değişikliği" adıyla yeni bir yasa imzaladığını duyurdu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 1983 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce Amerikan askerinin öldürülmesinin 35'inci yılı nedeniyle düzenlenen programda, Hizbullah'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıkladı.

Lübnan'da 241 Amerikan askerinin öldürülmesinin 35'inci yılı dolayısıyla gerçekleştirilen programda konuşan Trump, Hizbullah'ı hedef alan "Hizbullah'ın Uluslararası Finansmanını Engelleme Yasası Değişikliği" (HIPAA) adıyla yeni bir yasa imzaladığını duyurdu.

Trump, Lübnan'daki ABD askerlerine yönelik saldırıya ilişkin, "Iwo Jima'dan sonra bir gün içinde en fazla ABD askerinin öldürüldüğü olaydı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Trump yönetiminin İran yönetimine ve Hizbullah'a yönelik getirdiği yaptırımlara değinildi.

Trump'ın imzaladığı yasanın Hizbullah'ı uluslararası alanda daha da yalnızlaştırmayı hedeflediği belirtilen açıklamada, bu yaptırımların Hizbullah'a destek sağlayan yabancı kişi, kuruluş ve hükümetleri hedef alacağına dikkat çekildi.

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abd başkanı donald trump Hizbullah İRAN Lübnan

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