HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den Hong Kong Lideri Carrie Lam’a ekonomik yaptırım kararı

ABD’den Hong Kong Lideri Carrie Lam’a ekonomik yaptırım kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2020 21:06 | Son Güncelleme

ABD ve Çin arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından Hong Kong Lideri Carrie Lam’in de aralarında bulunduğu 11 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye ekonomik yaptırım uygulama kararı verildi. Hazine Bakanlığı, yaptırımlar kapsamında 11 kişinin ABD’de bulunan mal varlıklarına el konulduğu açıklanırken, ABD’dekilerin de bu kişilerle iş yapmasının ise yasaklandığı duyuruldu.

ABD’den Hong Kong Lideri Carrie Lam’a ekonomik yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı tarafından Hong Kong Lideri Carrie Lam’a ekonomik yaptırım uygulama kararı verildi.

11 ÇİNLİ VE HONG KONGLU YETKİLİYE YAPTIRIM

ABD ve Çin arasındaki tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hong Kong Lideri Carrie Lam’in de aralarında bulunduğu 11 Çinli ve Hong Konglu yetkiliye ekonomik yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

ABD'DE BULUNAN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bakanlık, Hong Kong’un özerkliğini baltaladıkları ve halkın özgürlüklerini kısıtladıkları gerekçesi ile 11 kişinin yaptırım listesine alındığını ifade etti. Hazine Bakanlığı, yaptırımlar kapsamında 11 kişinin ABD’de bulunan mal varlıklarına el konulduğu açıklanırken, ABD’dekilerin de bu kişilerle iş yapmasının ise yasaklandığı duyuruldu. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Hindistan'da uçak faciası: İkiye bölündüHindistan'da uçak faciası: İkiye bölündü
2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir? 2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Bakanlıktan 81 il için nikah ve düğün genelgesi

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Yerli otomobilin markası belli oldu

Yerli otomobilin markası belli oldu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

İlginizi Çekebilir

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

Korkunç: Milyonlarca yıldır uyuyan mikroplar canlandırıldı

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

“50 Japon askerinin tecavüzüne uğradım”

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Yunanistan: Türkiye'yle diyaloğa hazırız

Diğer Haberler
AB seyahat listesini güncelledi

AB seyahat listesini güncelledi

Son dakika! Hindistan'da uçak kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da uçak faciası: İkiye bölündü

Bilim insanları açıkladı: Karantina uygulamaları küresel ısınmayı ne kadar etkiledi?

Karantina uygulamaları küresel ısınmayı ne kadar etkiledi?

Koronavirüs aşısı bulunsa dahi, ABD nüfusunun yarısında etkisi zayıf olabilir

Aşı bulunsa dahi etkisi zayıf olabilir

Fauci: Bu virüs asla yok edilemeyecek

Fauci: Bu virüs asla yok edilemeyecek

Aynı adamı önce timsah, şimdi de köpekbalığı ısırdı

Aynı adamı önce timsah, şimdi de köpekbalığı ısırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.