ABD’den Hong Kong’da Taraflara İtidal Çağrısı

Hong Kong-Çin sınırından uydu görüntüleri zırhlı araçların Çin askeri personelini sınıra taşıdığını ve Çin ordusuna bağlı birliklerinden Halkın Silahlı Polisi’nin Shenzen kentinde bir spor tesisinde araçlarını park ettiğini gösteriyor

Bu görüntüler Pekin’in olayları şiddetle bastırabileceği mesajıyla Hong Kong’daki demokrasi yanlısı göstericilere gözdağı vermeye çalıştığı şeklinde yorumlara neden oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Amerika, Çin’in Hong Kong sınırındaki askeri hareketliliğinden derin endişe duyuyor. ABD, Çin ve İngiltere arasında yapılan ve Hong Kong’a yüksek düzeyde özerklik hakkı tanıyan Ortak Deklarasyon'a uymasını Çin’e şiddetle tavsiye ediyor. Başkan’ın da söylediği gibi tüm taraflara barış içinde hareket etmeleri ve şiddetten kaçınmaları çağrısı yapıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca taraflara Hong Konglular’ın özgürlüklerine ve Hong Kong’un özerkliğine saygılı bir çözüm bulunması çağrısı yapıldı.

“Hong Kong hükümetinin Ortak Deklarasyon’la güvence alına alınan ifade özgürlüğü, barış içinde toplanma özgürlüğüne saygı duyması ve Çin’in de Hong Kong’un yüksek düzeyde özerkliğine saygı duyması önemli” denilen açıklamada, “Şiddeti kınıyor ve tüm taraflara itidalli davranma çağrısı yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.