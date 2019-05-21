ABD'den Huawei'ye 90 günlük geçici lisans

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Amerikan şirketlerinin "ulusal güvenlik tehdidi teşkil eden" ülkelerden telekomünikasyon ürünleri almasını engelleyen kararnameyi imzalamasının ardından Huawei'ye karşı yeni bir adım atıldı. Google'ın Çinli Huawei ile işbirliğini sınırlandırması sonucunda Huawei cihaz kullananlar için aksamaların en aza indirilmesi amacıyla sınırlamaların 90 gün erteleneceği duyuruldu. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ertelemenin ABD Başkanı Trump tarafından imzalanan kararname ile gelen yasağı kaldırmadığı belirtildi. Ancak Huawei'ye Amerikan şirketleri ile iş yapabilmesi için geçici bir lisans verildiği belirtildi. ABD Ticaret Bakanlığı Huawei şirketine mevcut şebeke faaliyetlerini devam ettirmesi ve mevcut Huawei cihazlarına yazılım güncellemesi yapabilmesi için ABD malı ürünleri almasına izin verdiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından yapılan açıklamada, "Kısacası bu lisans mevcut Huawei telefonları ve kırsal geniş bant şebekesini kullananlar için operasyonların devam etmesine izin veriyor" denildi.

Ancak bu lisans ile şirketin yeni cihaz üretimi için ABD malı parça ve bileşenler almasına izin verilmiyor. Lisansın 19 Ağustos'a kadar geçerli olduğu bildirildi. Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarlarda dünya genelinde en çok Google'ın Android işletim sistemi kullanılıyor. Google'ın Huawei ile işbirliğini sınırlandırması, Android işletim sistemini kullanan cep telefonları ve tablet bilgisayarlarda güncelleme sorunu yaşanacağı anlamına geliyor. Ancak Huawei kullanıcılarının Android işletim sisteminin temel, açık kaynak sürümlerini indirip kullanmaya devam edebilecekleri belirtiliyor. Huawei: Gücümüz azımsanıyor Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei ise ABD'nin getirdiği yasak ile ilgili değerlendirmesinde ABD'nin Huawei'nin gücünü azımsadığını söyledi. Çin basınına konuşan Zhengfei, "ABDli politikacıların mevcut uygulamaları gücümüzü hafife alıyor" dedi ve ekledi "Huawei'nin 5G hizmeti etkilenmeyecek. 5G teknolojisi bağlamında diğerleri bizi daha 2-3 yıl yakalayamayacaklar.” Zhengfei Google ile ABD'nin yasağının nasıl ele alınacağı yönünde görüşmelerin devam ettiğini ve iki tarafın "bir tepki planı" üzerinde görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti.