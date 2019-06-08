ABD'den Hulusi Akar'a mektup: 'Türkiye S-400 alırsa, F-35 alamaz; Kongre bu durumda yaptırım uygulamaya kararlı'

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektubunda, "Türkiye'nin S-400 teslimatını gerçekleştirmesi takdirinde F-35'leri alamayacağını" dile getirdi.

Yeni pilotların F-35 eğitiminin durdurulacağını da yazan Shanahan, Pentagon'un bu adımlarının ABD'nin Rusya'yı hedeflediği "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) kapsamı dışında olduğunu, bu yönde Kongre'de güçlü bir kararlılık olduğunu aktardı: "Amerikan Kongresi'nde iki partinin de Türkiye'nin S-400 alması durumunda Türkiye'ye CAATSA yaptırımlarını uygulamak konusunda güçlü bir kararlılığı var."

Shanahan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini alması takdirinde ABD ve NATO ile işbirliğinin zedeleneceğini de ekledi.

"Türkiye'nin savunma sektörü ve ekonomik hedeflerinin bu durumdan zarar göreceğini, işsizliğin artacağını, büyümenin ve uluslararası ticaretin kayıp yaşacağını söyleyen" Shanahan, CAATSA yaptırımlarının uygulanması takdirinde iki ülke arasında 75 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hacmi hedefinin sarsılacağını dile getirdi.