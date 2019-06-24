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ABD'den Husilere "İran destekli saldırıları durdurun" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 21:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Husilere, İran adına yaptıkları provokatif saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz" - "Husiler, çatışmayı sona erdirmek için İsveç'te verdikleri taahhütler kapsamında Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi süreçte yapıcı bir şekilde yer almalıdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısını kınayarak, "Husilere, İran adına yaptıkları provokatif saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Husiler tarafından dün akşam yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Pompeo, "İran destekli ve kabul edilemez" olduğunu vurguladığı saldırıların sivilleri ve bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarını riske soktuğunu ve kınanması gerektiğini belirtti.

Pompeo, "Husilere, İran adına yaptıkları provokatif saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Husiler, çatışmayı sona erdirmek için İsveç'te verdikleri taahhütler kapsamında Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi süreçte yapıcı bir şekilde yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki çatışma ortamının bazı kesimlerce "izole ve gerçek bir saldırganın olmadığı bir sivil savaş olarak görüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu" ileri süren Pompeo, şunları kaydetti:

"Yemen'de yaşananlar, İran tarafından sürdürülen ve gittikçe büyüyen bir savaş ve insani krizdir. (İran) Rejim, Husiler'e İran Devrim Muhafızları üzerinden yıllardır para ve silah gönderiyor. Yemen'deki İran destekli vekil grubun yaptığı her saldırıda, İran'ın kırk yıldır sebebiyet verdiği kaos ve ölüm karnesine yeni bir kayıt giriliyor."

- Baskı devam edecek

Suudi Arabistan yönetimi ile konuya ilişkin görüştüğünü aktaran Pompeo, ABD'nin, Orta Doğu'da barış ve istikrarı sürdürmek adına bölgedeki müttefiklerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Pompeo açıklamasında, "Bunun yanı sıra, bölgedeki şiddet sağanağına son verene ve diplomasiye diplomasi ile karşılık verene kadar İran'a uyguladığımız baskı kampanyasına devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

- Abha Havalimanı'na saldırı

Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na dün akşam saldırı düzenlediğini duyurmuş, saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Husiler, daha önce de aynı havalimanına saldırmış ve bu saldırıda 26 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten beri Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Husiler Yemen

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