WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanı'na saldırısını kınayarak, "Husilere, İran adına yaptıkları provokatif saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Husiler tarafından dün akşam yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapan Pompeo, "İran destekli ve kabul edilemez" olduğunu vurguladığı saldırıların sivilleri ve bölgede bulunan Amerikan vatandaşlarını riske soktuğunu ve kınanması gerektiğini belirtti.

Pompeo, "Husilere, İran adına yaptıkları provokatif saldırıları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Husiler, çatışmayı sona erdirmek için İsveç'te verdikleri taahhütler kapsamında Birleşmiş Milletler liderliğindeki siyasi süreçte yapıcı bir şekilde yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

Yemen'deki çatışma ortamının bazı kesimlerce "izole ve gerçek bir saldırganın olmadığı bir sivil savaş olarak görüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu" ileri süren Pompeo, şunları kaydetti:

"Yemen'de yaşananlar, İran tarafından sürdürülen ve gittikçe büyüyen bir savaş ve insani krizdir. (İran) Rejim, Husiler'e İran Devrim Muhafızları üzerinden yıllardır para ve silah gönderiyor. Yemen'deki İran destekli vekil grubun yaptığı her saldırıda, İran'ın kırk yıldır sebebiyet verdiği kaos ve ölüm karnesine yeni bir kayıt giriliyor."