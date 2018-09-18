Esed rejiminin İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırısının hem bu kentte hem de bölgede ciddi yıkıma neden olacağına dikkati çeken Sözcü, "Esed rejiminin İdlib ve başka yerlerde istikrarsızlaştırıcı eylemlerine ilişkin endişemiz sürüyor. Bundan dolayı bölgedeki durumu ve rejimin adımlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Sözcü, "Türkiye ile Rusya'nın, Esed rejimi ile müttefiklerinin İdlib'de askeri bir saldırısını önlemeye yönelik adımlar attığını görmekten cesaretlendik. Suriye'de şiddeti azaltacak her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız (İdlib'deki) çatışmasızlık kalıcı olur." ifadelerine yer verdi.

- "Bu çatışmanın askeri bir çözümü yoktur"

Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hem Başkan Trump hem de Devlet Başkanı Putin'in Vietnam'da altını çizdiği şey şudur: (Suriye'deki) Bu çatışmanın askeri bir çözümü yoktur. Tüm taraflar askeri saldırılarını geri çevirmek ve enerjilerini Suriye'de kalıcı siyasi bir çözüme harcamak için bu anı değerlendirmelidir. BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) uzunca zamandır altını çizdiği gibi, çatışmayı sona erdirmek Cenevre Süreci ve BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm bulmayı gerektiriyor."

Bakanlık sözcüsü, açıklamasının sonunda, "ABD'nin, şiddetin yeniden hortlamasını engelleyecek ve sivillerin korunması sağlayacak tüm sağlam çabaları desteklediğini" belirtti.

- Pentagon'dan açıklama

Öte yandan, AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına ilişkin, "ABD Suriye'de şiddetin azaltılmasına, engelsiz bir şekilde insani yardımların girişine, DEAŞ ve diğer teröristlerin yenilmesi ile güvenli bir siyasi çözüme yönelik her ilerlemeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.