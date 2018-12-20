ABD Adalet Bakanlığı, iki Çin vatandaşını, Çin hükümetiyle bağlantılı olarak "geniş kapsamlı küresel hack'leme" kampanyası yürütmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zhu Hua ve Zhang Shilong adlı iki Çin vatandaşına, yabancı hükümetler ve birçok özel şirketten para çalmaya yönelik bir kampanya kapsamında "bilgisayarlara saldırı düzenlemek ve elektronik dolandırıcılık yapmak üzere gizli anlaşmalar gerçekleştirmek" suçlamaları yöneltildi.

Söz konusu iki Çinlinin "Advanced Persitent Threat 10", "APT10" ve "Kırmızı Apollo" gibi çeşitli isimleri olan bir hacker grubu yoluyla 45 Amerikan teknoloji firması ve hükümet kuruluşundan bilgi çaldığı ileri sürülüyor.

- Çin hükümetiyle bağlantılı oldukları iddiası

Savcılar ayrıca, Zhu Hua ve Zhang Şilong'u Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçladı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein bu konuyla ilgili açıklamasında, "Çin, bu eylemlerden sorumlu değilmiş gibi davranmakta zorluk çekecek." değerlendirmesinde bulundu.

FBI Direktörü Christopher Wray de "Çin'in amacı basit; dünyanın en büyük süper gücü ABD'nin yerini almak." diye konuştu.