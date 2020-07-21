İki Çin vatandaşının, yüksek teknoloji ürünleri imal eden şirketler, ilaç firmaları, oyun yazılımı geliştiren şirketlerin yanı sıra; ABD, Çin ve Hong Kong’daki muhalifleri ve insan hakları aktivistlerini hedef aldığı belirtildi. İki Çin vatandaşına yöneltilen suçlamalar konusunda Çin’in Washington Büyükelçiliği’nden açıklama taleplerine bir yanıt gelmedi.

“Virüs konusunda araştırma yapan şirketler ve ilaç firmalarını da hedef aldılar”

Salı günü açıklanan iddianamede, Çin vatandaşı olan iki eski mühendislik öğrencisi Li Xiaoyu ve Dong Jiazhi, silah tasarımları, ilaç bilgileri ve yazılım kodları gibi verilerin çalındığı siber casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Corona virüsüne karşı aşı ve tedavi geliştirmek üzere çalışmalar yürüten şirketlerle bilimadamlarını siber saldırılarla hedef aldıkları gerekçesiyle iki Çin vatandaşı aleyhinde dava açtı. İddianamede Çin hükümeti, savunma sanayini de hedef aldıkları belirtilen korsanları desteklemekle suçlandı.

ABD’den İki Çin Vatandaşına Siber Saldırı Davası Çin vatandaşı olan iki eski mühendislik öğrencisi, silah tasarımları, Corona aşı çalışmaları, ilaç bilgileri ve yazılım kodları gibi konularda siber casusluk yapmakla suçlanıyor.

Hazırlanan iddianamede belirli bir şirket adı yer almadı ancak Li ve Dong’un ABD, İngiltere, Avustralya ve Belçika’nın aralarında olduğu ülkelerden çok miktarda bilgisayar verisi çaldıkları belirtildi. ABD’deki şirketlerin California, Maryland, Washington, Teksas, Virginia ve Massachusettes’te oldukları kaydedildi.

İddianamede Li ve Dong’un, Çin’de CIA’in dengi olarak kabul edilebilecek istihbarat birimi olan Çin Güvenlik Bakanlığı (MSS) adına sözleşmeli personel olarak çalıştıkları belirtildi. Savcılık, MSS’in gerekli istihbaratın toplanması ve hedeflere siber saldırı yoluyla sızılması amacıyla korsanlara kritik yazılımların açıklarıyla ilgili bilgi sağladığını söyledi.

İddianameye göre, sızılması hedeflenenler arasında Hong Kong’da Çin’in politikalarına karşı çıkan göstericiler, Çin’in ayrılıkçı bir lider olarak gördüğü Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’nın ofisi ve kar amacı gütmeyen bir Hristiyan dernek vardı.

Adalet Bakanlığı Yardımcılarından John Demers internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, korsanların kendi adlarına nadiren çalıştıklarını vurgulayarak, Li’nin bir siber saldırı mağdurundan kripto para birimi cinsinden 15 bin dolar almaya çalıştığını belirtti.