HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’den İki Çin Vatandaşına Siber Saldırı Davası

ABD’den İki Çin Vatandaşına Siber Saldırı Davası

21.07.2020 21:18 | Son Güncelleme

Çin vatandaşı olan iki eski mühendislik öğrencisi, silah tasarımları, Corona araştırmaları ve ilaç bilgileri gibi konularda siber casusluk yapmakla suçlanıyor

ABD’den İki Çin Vatandaşına Siber Saldırı Davası

ABD’den İki Çin Vatandaşına Siber Saldırı Davası Çin vatandaşı olan iki eski mühendislik öğrencisi, silah tasarımları, Corona aşı çalışmaları, ilaç bilgileri ve yazılım kodları gibi konularda siber casusluk yapmakla suçlanıyor.

ABD Adalet Bakanlığı, Corona virüsüne karşı aşı ve tedavi geliştirmek üzere çalışmalar yürüten şirketlerle bilimadamlarını siber saldırılarla hedef aldıkları gerekçesiyle iki Çin vatandaşı aleyhinde dava açtı. İddianamede Çin hükümeti, savunma sanayini de hedef aldıkları belirtilen korsanları desteklemekle suçlandı.

Salı günü açıklanan iddianamede, Çin vatandaşı olan iki eski mühendislik öğrencisi Li Xiaoyu ve Dong Jiazhi, silah tasarımları, ilaç bilgileri ve yazılım kodları gibi verilerin çalındığı siber casusluk faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyor.

“Virüs konusunda araştırma yapan şirketler ve ilaç firmalarını da hedef aldılar”

İki Çin vatandaşının, yüksek teknoloji ürünleri imal eden şirketler, ilaç firmaları, oyun yazılımı geliştiren şirketlerin yanı sıra; ABD, Çin ve Hong Kong’daki muhalifleri ve insan hakları aktivistlerini hedef aldığı belirtildi. İki Çin vatandaşına yöneltilen suçlamalar konusunda Çin’in Washington Büyükelçiliği’nden açıklama taleplerine bir yanıt gelmedi.

Hazırlanan iddianamede belirli bir şirket adı yer almadı ancak Li ve Dong’un ABD, İngiltere, Avustralya ve Belçika’nın aralarında olduğu ülkelerden çok miktarda bilgisayar verisi çaldıkları belirtildi. ABD’deki şirketlerin California, Maryland, Washington, Teksas, Virginia ve Massachusettes’te oldukları kaydedildi.

İddianamede Li ve Dong’un, Çin’de CIA’in dengi olarak kabul edilebilecek istihbarat birimi olan Çin Güvenlik Bakanlığı (MSS) adına sözleşmeli personel olarak çalıştıkları belirtildi. Savcılık, MSS’in gerekli istihbaratın toplanması ve hedeflere siber saldırı yoluyla sızılması amacıyla korsanlara kritik yazılımların açıklarıyla ilgili bilgi sağladığını söyledi.

İddianameye göre, sızılması hedeflenenler arasında Hong Kong’da Çin’in politikalarına karşı çıkan göstericiler, Çin’in ayrılıkçı bir lider olarak gördüğü Tibet’in ruhani lideri Dalai Lama’nın ofisi ve kar amacı gütmeyen bir Hristiyan dernek vardı.

Adalet Bakanlığı Yardımcılarından John Demers internet üzerinden düzenlediği basın toplantısında, korsanların kendi adlarına nadiren çalıştıklarını vurgulayarak, Li’nin bir siber saldırı mağdurundan kripto para birimi cinsinden 15 bin dolar almaya çalıştığını belirtti.

Korsanlara Çin Güvenlik Bakanlığı’nın gerekli bilgi ve imkanları sağladığını da belirten yetkili, Çin’in fikri mülkiyet haklarının çalınması konusundaki hizmetleri karşılığında siber suç işleyen kişilere güvenli bir sığınak sağlayan “utanç verici ülkeler kulübüne’’ katıldığını söyledi.

İddianamede, korsanların 2014 ve 2020 yılları arasında faaliyette oldukları ve son dönemde de kanser araştırmalarına ilişkin verileri çalma teşebbüsünde bulundukları belirtildi.

Korsanların bu yıl içinde İngiliz bir yapay zeka firmasını, İspanyol savunma sanayi şirketini ve merkezi Avustralya’da bulunan güneş enerjisi şirketini siber saldırıyla hedef aldığı kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçtiTürkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti
627 emniyet müdürünün yerleri değişti627 emniyet müdürünün yerleri değişti

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarına boğulmuştu! Yalanı ortaya çıktı

Gözyaşlarına boğulmuştu! Yalanı ortaya çıktı

Vali açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Vali açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Tepki çeken paylaşım! 'O kadar iri ve uzun bir kızı...'

Tepki çeken paylaşım! 'O kadar iri ve uzun bir kızı...'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sesimizi duyun!'

Cumhurbaşkanı'na seslendi! 'Sesimizi duyun!'

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Gültekin'in katilinin görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Gizli seks tarikatı ortaya çıktı, yer yerinden oynadı!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
Hamaney'den Süleymani açıklaması: İran, bunun karşılığında ABD'lileri kesinlikle vuracaktır

Hamaney'den tehdit: ABD'yi vuracağız

Türkiye NAVTEX ilan etti, Yunanistan Genelkurmay Başkanı acil ülkesine döndü

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 73'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 73'e yükseldi

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Çin'e karşı küresel koalisyon çağrısı

Çin'e karşı küresel koalisyon çağrısı!

ABD, iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı

ABD, iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı

Yürüyüşte karşısına çıkan ayıyla selfie çekti

Yürüyüşte karşısına çıkan ayıyla selfie çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.