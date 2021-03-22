HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den İki Çinli Yetkiliye Daha Yaptırım Kararı

ABD'den İki Çinli Yetkiliye Daha Yaptırım Kararı

22.03.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki Çinli yetkili, ABD Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası uyarınca yaptırımlara maruz kaldı

ABD'den İki Çinli Yetkiliye Daha Yaptırım Kararı

ABD Maliye Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin'in Şincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleriyle bağlantıları olan iki Çinli yetkiliye daha yaptırım kararı alındığı bildirildi. Washington, Çin'in Şincan bölgesindeki etnik Müslümanlar'ı hedef alan ihlalleri soykırım olarak niteliyor.

Reuters haber ajansına göre Bakanlık, yaptırım uygulanacak yetkililerin Çin Komünist Partisi’nin Şincan Üretim ve İnşaat Birliği Genel Sekreteri Wang Junzheng ve Şincan Kamu Güvenliği Bürosu Başkanı Chen Mingguo olduğunu açıkladı.

İki Çinli yetkili, ABD Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası uyarınca yaptırımlara maruz kaldı. ABD Maliye Bakanlığı açıklamasında, kararın, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından atılan adımları tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.

ABD ve diğer ülkelerin aldığı kararlar, Çin'in en üst düzey yönetici kadrosunu hedef almaktan kaçınsa da bu adımlar, Biden yönetiminin müttefikleriyle eşgüdümlü olarak Çinli yetkililere karşı tavır alması açısından bir ilk. Başkan Biden, Çin'e karşı koymak için ABD'nin müttefikleriyle yakın işbirliği içinde olacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Maliye Bakanlığı'nın yaptırım kararı, geçtiğimiz hafta üst düzey ABD ve Çin yetkililerinin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği "sert ve doğrudan" görüşmelerden iki gün sonra alındı. Alaska'daki toplantı, dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin derinliğini gözler önüne sermişti.

Alaska'daki görüşmeye katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Çin, uluslararası arenada giderek artan kınama mesajlarına rağmen Şincan'da insanlık suçu işlemeye ve soykırım yapmaya devam ediyor" demiş ve Pekin'e Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara uygulanan baskılara son vermesi çağrısı yapmıştı.

Washington, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Çin Politbüro üyelerinden Şincan Komünist Parti Sekreteri Chen Quanguo'nun da aralarında bulunduğu altı kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

ABD Maliye Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Mal Varlıklarını Kontrol Dairesi Başkanı Andrea Gacki, yaptığı açıklamada, "Çinli yetkililer, Şincan'daki zulüm devam ettiği sürece bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaya devam edecek" dedi.

Gacki, "Maliye Bakanlığı, Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara karşı keyfi tutuklamalar ve işkence dahil Çin hükümetinin insan hakları ihlalleri nedeniyle hesap vermesini sağlamaya ilişkin taahhüdüne bağlıdır" şeklinde konuştu.

ABD Maliye Bakanlığı, Şincan Kamu Güvenliği Bürosu'nun Şincan'da Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara karşı baskıcı taktikler kullandığını, bu taktikler arasında 2016 yılından bu yana uygulanan kitlesel gözaltılar ve gözetimin de olduğunu kaydetti.

Açıklamada, "Gözetime maruz kalanlar genellikle gözaltına alınıyor ve alınan haberlere göre farklı işkencelere ve siyasi endoktrinasyona tabi tutuluyor" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar Fransa'da seks partisi şoku! Covid-19 önlemlerine rağmen yapmışlar
Kanuni'nin portresi satılacakKanuni'nin portresi satılacak
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 20 Mart koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Bir ilde harita tamamen kırmızıya döndü

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Tarlasında bulmuştu! 3 bin 500 yıllık mührü bulana ödül

Diğer Haberler

BM'den Suriye'deki çatışmalarla ilgili açıklama

BM'den flaş Suriye açıklaması

ABD'den Halep ile İdlib'de Esad rejimi ve Rus hava saldırılarına kınama

ABD'den Halep ile İdlib'de Esad rejimi ve Rus hava saldırılarına kınama

İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık arttırmayla satılacak

Kanuni'nin portresi satılacak

Peskov: Nükleer evrak çantası her zaman Putin’in yanında

'Nükleer evrak çantası her zaman Putin’in yanında'

Endonezya’da 5 milyondan fazla kişiye korona aşısı yapıldı

Endonezya’da 5 milyondan fazla kişiye korona aşısı yapıldı

Özçekim düşkünlüğü 3 kişiyi canından etti!

Özçekim düşkünlüğü 3 kişiyi canından etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.