ABD'den İki Çinli Yetkiliye Daha Yaptırım Kararı

ABD ve diğer ülkelerin aldığı kararlar, Çin'in en üst düzey yönetici kadrosunu hedef almaktan kaçınsa da bu adımlar, Biden yönetiminin müttefikleriyle eşgüdümlü olarak Çinli yetkililere karşı tavır alması açısından bir ilk. Başkan Biden, Çin'e karşı koymak için ABD'nin müttefikleriyle yakın işbirliği içinde olacağı taahhüdünde bulunmuştu.

İki Çinli yetkili, ABD Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası uyarınca yaptırımlara maruz kaldı. ABD Maliye Bakanlığı açıklamasında, kararın, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve Kanada tarafından atılan adımları tamamlayıcı nitelikte olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansına göre Bakanlık, yaptırım uygulanacak yetkililerin Çin Komünist Partisi’nin Şincan Üretim ve İnşaat Birliği Genel Sekreteri Wang Junzheng ve Şincan Kamu Güvenliği Bürosu Başkanı Chen Mingguo olduğunu açıkladı.

ABD Maliye Bakanlığı'ndan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin'in Şincan bölgesinde yaşanan insan hakları ihlalleriyle bağlantıları olan iki Çinli yetkiliye daha yaptırım kararı alındığı bildirildi. Washington, Çin'in Şincan bölgesindeki etnik Müslümanlar'ı hedef alan ihlalleri soykırım olarak niteliyor.

Maliye Bakanlığı'nın yaptırım kararı, geçtiğimiz hafta üst düzey ABD ve Çin yetkililerinin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği "sert ve doğrudan" görüşmelerden iki gün sonra alındı. Alaska'daki toplantı, dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin derinliğini gözler önüne sermişti.

Alaska'daki görüşmeye katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Çin, uluslararası arenada giderek artan kınama mesajlarına rağmen Şincan'da insanlık suçu işlemeye ve soykırım yapmaya devam ediyor" demiş ve Pekin'e Uygurlar ve diğer etnik azınlıklara uygulanan baskılara son vermesi çağrısı yapmıştı.

Washington, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında, Çin Politbüro üyelerinden Şincan Komünist Parti Sekreteri Chen Quanguo'nun da aralarında bulunduğu altı kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

ABD Maliye Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Mal Varlıklarını Kontrol Dairesi Başkanı Andrea Gacki, yaptığı açıklamada, "Çinli yetkililer, Şincan'daki zulüm devam ettiği sürece bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalmaya devam edecek" dedi.