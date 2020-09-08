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ABD’den İki Eski Lübnanlı Bakana Yaptırım

08.09.2020 21:59 | Son Güncelleme

ABD, Hizbullah’a mali destek sağladıkları gerekçesiyle iki eski Lübnan bakanını yaptırım listesine aldı

ABD’den İki Eski Lübnanlı Bakana Yaptırım

ABD, Hizbullah’a mali destek sağladıkları gerekçesiyle iki eski Lübnan bakanını kara listeye aldı.

Amerika’nın bu adımı, Başkan Donald Trump yönetiminin İran ve bölgedeki İran destekli gruplara karşı yaptırımlarını arttırdığı bir dönemde geldi.

ABD Maliye Bakanlığı’nın Salı günü yayınladığı resmi açıklamaya göre, eski Lübnan Ulaştırma Bakanı Yusuf Finyanus ile eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil yaptırıma tabi tutulacak.

Açıklamada, yaptırım kararının nedeni olarak, iki eski bakanın Hizbullah’a mali destek sunmaları ve yolsuzluğa karışmaları gösterildi.

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