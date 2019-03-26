HABER

ABD’den İki Türk Şirkete İran Yaptırımı

26.03.2019 18:42 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanlığı’ndan aralarında Türkiye’deki bazı şirket ve kişilerin de olduğu bir dizi kurum ve kişilere İran Devrim Muhafızları’na para aktardıkları gerekçesiyle yeni yaptırım geldi. Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı kişi ve şirketler dolaylı yaptırım listesine alındı

ABD’den İki Türk Şirkete İran Yaptırımı

ABD Maliye Bakanlığı’ndan aralarında Türkiye’deki bazı şirket ve kişilerin de olduğu bir dizi kurum ve kişilere İran Devrim Muhafızları’na para aktardıkları gerekçesiyle yeni yaptırım geldi. Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı kişi ve şirketler dolaylı yaptırım listesine alındı.

ABD Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan açıklamada İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan bu şirket ve kişilerin İran Devrim Muhafızları’na milyarlarca euro para aktardığı belirtildi. Bu 3 ülkede bulunan ve İran Devrim Muhafızları ve İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler ve Lojistik ile bağlantılı olan paravan şirketler dahil olmak üzere 25 kişi ve kurumun kara listeye alındığı belirtildi.

Kapalıçarşı’daki Atlas ve Ansar Döviz

ABD Maliye Bakanlığı’nın hedef aldığı kurumlar arasında bankalar ve başka mali kurumlar da yer alıyor. ABD Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada yaptırım listesinde Türkiye’den Eminönü Kapalı Çarşı’da bulunan Atlas Döviz ve Ansar Döviz şirketiyle bağlantılı İran vatandaşı Ali Shams Mulavi ve yine Ansar Döviz şirketiyle bağlantılı Türk vatandaşı Süleyman Sakan bulunuyor.

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin “İran, Türkiye ve BAE’de bulunan geniş bir paravan şirket ağı ve kişileri, İran rejiminin gizli şekilde bir milyar doları aşkın paratı transfer etmek için kullandığı tezgahı bozmak için hedef alıyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD Maliye Bakanı, İran Devrim Muhafızları’nın İran hükümetine terörün finanse edilmesi ve Ortadoğu’nun istikrarsızlaştırılması konusunda yardım etmek için yaptırımları delmeye devam ettiğini belirtti.

Trump yönetimi İran ile 2015’te varılan nükleer anlaşmadan çekilmiş ve ardından da Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuş, İran Devrim Muhafızları’nın İran dışındaki operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü’ne yönelik olarak da yeni yaptırımlar getirmişti.

İran’ın güvenlik anlamında en güçlü kurumu olan İran Devrim Muhafızları, İran ekonomisinde büyük paya sahip. İran Devrim Muhafızları, İran siyasi sisteminde de büyük nüfuza sahip.

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
İsrail-Gazze Sınırında Gerilim Düştü ama Taraflar Teyakkuzdaİsrail-Gazze Sınırında Gerilim Düştü ama Taraflar Teyakkuzda
Hayalimdeki Antalya: Doğayla iç içe, kardeşlik içinde bir kentHayalimdeki Antalya: Doğayla iç içe, kardeşlik içinde bir kent
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

1 Nisan 2019'da okullar tatil mi? İşte yanıtı

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

'Onu kazanırsa heykelini ben dikerim'

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Kayseri Havaalanı'nda silah sesleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Van'dan ilan ediyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
lan bunlar kendilerini ne sanıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezayir'de ordu Buteflika'nın istifasını istedi

Cezayir'de kritik gelişme

Yaşlı kadını defalarca kez tekmeledi!

Yaşlı kadını defalarca kez tekmeledi!

33 yıldır mayın temizleyen Halepçeli Ali'nin hikayesi

33 yıldır mayın temizleyen Halepçeli Ali'nin hikayesi

Hükümet krizi yaratan projeye onay çıktı!

Hükümet krizi yaratan projeye onay çıktı!

İsrail Hamas lideri Heniyye'nin ofisini vurdu

İsrail Hamas lideri Heniyye'nin ofisini vurdu

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.