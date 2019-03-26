ABD’den İki Türk Şirkete İran Yaptırımı

ABD Maliye Bakanlığı’ndan aralarında Türkiye’deki bazı şirket ve kişilerin de olduğu bir dizi kurum ve kişilere İran Devrim Muhafızları’na para aktardıkları gerekçesiyle yeni yaptırım geldi. Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı kişi ve şirketler dolaylı yaptırım listesine alındı.

ABD Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde paylaşılan açıklamada İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan bu şirket ve kişilerin İran Devrim Muhafızları’na milyarlarca euro para aktardığı belirtildi. Bu 3 ülkede bulunan ve İran Devrim Muhafızları ve İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler ve Lojistik ile bağlantılı olan paravan şirketler dahil olmak üzere 25 kişi ve kurumun kara listeye alındığı belirtildi.

Kapalıçarşı’daki Atlas ve Ansar Döviz

ABD Maliye Bakanlığı’nın hedef aldığı kurumlar arasında bankalar ve başka mali kurumlar da yer alıyor. ABD Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada yaptırım listesinde Türkiye’den Eminönü Kapalı Çarşı’da bulunan Atlas Döviz ve Ansar Döviz şirketiyle bağlantılı İran vatandaşı Ali Shams Mulavi ve yine Ansar Döviz şirketiyle bağlantılı Türk vatandaşı Süleyman Sakan bulunuyor.