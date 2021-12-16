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ABD'den İki Türk Şirketine İhracat Kısıtlaması

16.12.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD ihracat kontrollarını ihlal ederek İran’ın savunma sanayilerine maddi destek sağlayacak şekilde, ABD kökenli malzemeleri İran’a tedarik eden ya da etmeye çalışan bir şebekenin parçası oldukları gerekçesiyle iki Türk şirketini kısıtlama getirilen şirketler listesine ekledi

ABD Ticaret Bakanlığı, ihracat kısıtlamaları getirilen şirketler listesine Türkiye, Çin, Gürcistan ve Malezya’dan bazı şirketleri dahil etti. Söz konusu şirketlerin, ABD ihracat kontrollarını ihlal ederek nihayetinde İran’ın savunma sanayilerine maddi destek sağlayacak şekilde, ABD kökenli malzemeleri İran’a tedarik eden ya da etmeye çalışan bir şebekenin parçası oldukları belirtildi.

Listedeki iki Türk şirketi Gensis Mühendislik Danışmanlık ve Vanguard Tec. Makine Sanayi İthalat olarak sıralanıyor. Listede, iki Türk şirketinin de adreslerinin İstanbul’da olduğu görülüyor.

Çinli şirketlere Uygur kısıtlamaları

Bakanlık, ulusal güvenliği gerekçeleriyle bazı Çin şirketlerine karşı da ihracat kısıtlamalarını devreye soktu. Bu şirketlerin Çin ordusuna desteği ve Çin yönetiminin Uygurlar’a karşı baskı politikalarındaki rolleri, kısıtlama kararının nedenleri arasında.

Bakanlığın yeni devreye soktuğu ihracat kısıtlamaları, Türkiye, Gürcistan ve Malezya’dan da bazı şirketleri kapsıyor.

Listeye eklenen Çin şirket ve kurumları arasında, Uygurlar’a karşı hak ihlallerinde yer aldığı iddia edilen 11 araştırma merkezi ve Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi de yer alıyor.

Eski adıyla Huawei Marine olan HMN International, Jiangsu Hengtong Marine, Shanghai Aoshi Control Technology ve Zhontian Technology Submarine Cable dahil bazı şirketler ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun modernize edilmesine katkı amacıyla ABD’den teknoloji sağlama girişiminde bulundukları iddiasıyla listede.

ABD yönetimi geçen hafta da Çin’in yüz tarama teknolojisi şirketi SenseTime’a yatırım yasağını yürürlüğe koymuştu.

Çinli kişi ve kuruluşların listesi, Trump yönetiminden bu yana Pekin ile teknoloji ihtilafında Washington için başvurulan bir araç haline geldi. Listede yer alan şirketlerin tedarikçileri, hedeflenen şirkete mal göndermek için Ticaret Bakanlığı’ndan özel ruhsat almak zorunda. Ruhsat talepleri ise ayrıntılı bir inceleme sürecinden geçiriliyor.

Başkan Joe Biden'ın Kasım ayında Çin lideri Xi Jinping ile yaptığı sanal toplantıda iki süper gücün çatışmaya doğru kaymasını önlemek için bariyer oluşturma çabalarına rağmen, kısıtlamaların ABD-Çin ilişkilerindeki çatlağı genişletmesi bekleniyor.

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