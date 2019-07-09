HABER

ABD'den ilk kez Hizbullah milletvekillerine yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 19:30 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine aldı - Bakanlık, üst düzey bir Hizbullah güvenlik yetkilisini de yaptırım listesine ekledi

WASHINGTON (AA) - ABD-İran gerilimi devam ederken ABD yönetimi, Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırım kararı duyuruldu.

"Bugün OFAC, ayrıcalıklı pozisyonlarını Hizbullah'ın ve İran'ın kötücül ajandalarını yaymak için kullanan bazı önemli siyasi ve güvenlik unsurlarını yaptırım listesine almıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OFAC, spesifik olarak Hizbullah milletvekilleri Amin Sherri ile Muhammed Hasan Ra'd'ı ayrıca Hizbullah güvenlik yetkilisi Wafiq Safa'yı listeye eklemiştir. Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini, İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir."

- İlgili kişi ve kurumların mal varlıkları donduruluyor

Lübnan Parlamentosu'nda görevli Sherri ve Ra'd'ın yanı sıra Lübnan'da Hizbullah adına güvenlik işlerini yürüten Safa da listeye eklenmiş oldu.

Söz konusu yaptırımlar uyarınca, ilgili kişi ve kurumların ABD'ye girişleri yasaklanırken varsa mal varlıkları da donduruluyor. Ayrıca bu kişi ve kurumlarla herhangi bir finansal ilişkide bulunan kişi ve kurumlar da yaptırımlara maruz kalabiliyor.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındıEdirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı
Bakan Gül: Trafik teröristleri, vatandaşımızın huzurunu bozamazBakan Gül: Trafik teröristleri, vatandaşımızın huzurunu bozamaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD abd hazine bakanlığı Hizbullah İRAN Lübnan Parlamentosu yaptırım

En Çok Okunan Haberler

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 175 sanığa, 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!

Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin 5 kişi daha gözaltına alındı

Reyhanlı'daki patlamada yeni gelişme!

Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.