ABD'den İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tebrik

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İngiltere'de yapılan erken seçimlerde zafer ilan eden Boris Johnson’ı tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de yapılan seçimlere ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

ABD ve İngiltere arasındaki ilişkinin önemine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD yönetimi olarak, sayın İngiltere Kraliçesi (2. Elizabeth) tarafından görevlendirilen Başbakan Boris Johnson'a tebriklerimizi gönderiyor, kendisi ve hükümetiyle kritik işbirliğimizi devam ettirmek, özel ilişkimizi güçlendirmek ve ortak zorluklara karşı işbirliği konusunda çalışmak için sabırsızlanıyoruz."

Öte yandan açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemine de vurgu yapılarak, "ABD olarak, İngiltere ile Avrupa Birliğinden resmen çıktıktan sonra kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak ve sağlam ekonomik ilişkimizi genişletmek gibi ortak global hedeflerimize olan kararlılığımızı yineliyoruz." denildi.

- Tek başına iktidar

Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 sandalyeyle seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarasında salt çoğunluk olan 326'yı geçerek, 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.