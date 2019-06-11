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ABD’den İngiltere’ye Assange için İade Talebi

11.06.2019 22:45 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı, İngiltere’ye WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi için resmen başvuruda bulundu. İngiliz makamları da başvuru yapıldığını doğruladı. Assange, ABD’de hükümete ait bilgisayarlara sızmak ve casusluk yasalarını ihlal etmekle suçlanacak

ABD’den İngiltere’ye Assange için İade Talebi

Adalet Bakanlığı, İngiltere’ye WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iadesi için resmen başvuruda bulundu. İngiliz makamları da başvuru yapıldığını doğruladı. Assange, ABD’de hükümete ait bilgisayarlara sızmak ve casusluk yasalarını ihlal etmekle suçlanacak.

Reuters haber ajansına konuşan İngiltere İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir yetkili ABD’nin sınırdışı talebini kendilerine resmen tam olarak ilettiğini bildirdi. Assange’ın avukatları konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

ABD’li ve İngiliz güvenlik kaynaklarına göre ABD’li savcılar Assange için resmi iade talebini geçen hafta yasal sürenin dolmasından hemen önce yaptı.

11 Nisan’da polis WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ı Londra’nın merkezindeki Ekvador Büyükelçiliği’nden zorla çıkartarak gözaltına almıştı. Assange, 2012’den bu yana Büyükelçilik’e sığınıyordu. Assange hakkında bu sırada İsveç’te cinsel taciz soruşturması devam ediyordu.

ABD’nin sınırdışı talebiyle ilgili bilgi sahibi olan kaynaklar talebin Virginia eyaletinin Alexandria kentindeki federal savcılar tarafından Mayıs ayında hazırlanan iddianame sonucunda yapıldığını bildirdi. Bu iddianame 2018’in Mart ayında yapılan başka bir iddianameye 17 ayrı suçlama ekliyor.

Yeni suçlamalar arasında ABD’nin casusluk yasasının ihlali de var. Bir önceki iddianame ise Assange’ın eski istihbarat uzmanı asker Chelsea Manning ile işbirliği yaparak ABD hükümetine ait bilgisayarlara sızma suçlamasını içeriyordu.

Manning tutuklanarak askeri mahkeme tarafından hükümete ait yüz binlerce raporu Wikileaks’e sızdırmakla suçlanmış ancak 35 yıllık hapis cezası Başkan Barack Obama tarafından yedi yıla indirilmiş ve Manning tahliye edilmişti.

Ancak Manning daha sonra hala Wikileaks’i soruşturan Virginia’daki büyük jüri karşısına çıkmayı reddetmesinin ardından yeniden cezaevine konuldu.

Ekvador Büyükelçiliği’nden çıkarılmasının ardından Assange, İngiliz mahkemesi tarafından kefalet anlaşmasını bozduğu için 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere ABD’nin Assange’ın iade edilmesi talebini ve İsveç’in yürüttüğü cinsel taciz soruşturması kapsamındaki olası yeni taleplerini değerlendirecek. İngiltere’nin iade prosedürleri konusunda bilgisi olan Avrupalı bir kaynağa göre ABD’nin iade talebinin sonuçlanması iki ila beş yıl sürebilir.

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