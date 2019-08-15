ABD'den İngiltere’ye “İran’ın tankerini salıvermeyin” talebi

Diğer yandan bir hükümet sözcüsü, mahkemeden çıkan karar doğrultusunda Grace 1'ın kaptanı ve üç mürettabatının halihazırda kefalet karşılığı serbest bırakıldığını ifade etti.

Londra, Washington’ın talebiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Grace 1 ile ilgili yürütülen soruşturmalar Cebelitarık hükümetinin meselesidir” ifadeleri kullanıldı. Tahran’dan ise ABD’nin söz konusu girişimi ile ilgili henüz bir tepki gelmedi.

Basra Körfezi’nde hızla tırmanan gerilim

Geçen ay İngiliz Kraliyet Donanması 2 milyon 100 bin varil petrol taşıyan İran’a ait Grace 1 petrol tankerine yönelik bir operasyon düzenlemiş ve Cebelitarık yakınlarında tankere el koymuştu. Tankerin Suriye’ye petrol nakliyatına yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarını deldiği öne sürülmüştü. İngiltere’nin hamlesi Basra Körfezi’ndeki gerilimi tırmandırmış, İran tankere el konulmasını "korsanlık" olarak nitelendirmişti.

Olaydan kısa sonra Tahran’ın İngiliz bayraklı petrol tankeri Steno İmpero’ya el koyması İran’la Batı arasındaki gerilimi daha da tırmandırmıştı.

ABD – İran ilişkilerinin seyri Washington’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararının ardından hızla değişmiş; karşılıklı suçlama ve tehditlerle tansiyon yükselmişti.

Washington, geçen haftalarda Basra Körfezi’nde altı petrol tankerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutuyor.

DW,AFP, AP, rtr/SÖ,JD

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