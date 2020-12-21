ABD’den İngiltere’ye Seyahat Yasağı Gelecek mi?

İngiltere'de Corona virüsünün mutasyona uğrayarak yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği açıklanan yeni türü, dünya genelinde panik dalgası yarattı. Aralarında Hollanda, İtalya, Belçika, İsrail, İran ve Türkiye’nin bulunduğu birçok ülke İngiltere’den gelen uçuşları yasakladı.
Kuzey Amerika kıtasında da ilk yasak kararını Kanada aldı. Dün geceden itibaren en az 72 saatliğine İngiltere’den uçuşlar durduruldu. Şimdi gözler Corona virüsünden en çok vaka ve can kaybının yaşandığı ABD’de.
Konuyla ilgili şimdilik en üst düzey açıklama Sağlık Bakanı Yardımcısı Amiral Brett Giroir’dan geldi. CNN’in sabah haberlerine konuk olan Amiral Giroir, İngiltere’ye seyahat yasağının gündeme gelebileceğini ancak henüz bir karar alınmadığını söyledi. Giroir, ‘’Bence her olasılık mümkün. Her seçeneği dikkate almalı, bilimsel ve açık şekilde tartışmalı ve en iyi tavsiyede bulunmalıyız dedi.
Mutasyona uğrayan virüsün daha kolay yayıldığını ancak daha öldürücü olmadığını vurgulayan Giroir, geliştirilen ve uygulamaya sokulan aşıların etkili olacağına güvenlerinin tam olduğunu kaydetti.
Brett Giroir, CDC’den tavsiye bekliyoruz. Dün akşam CDC Direktörü Robert Redfield ile görüştüm ancak bu konuda bir tavsiye yoktu’’ dedi.
Giroir, virüsün mutasyona uğramış olmasının yeni bir gelişme olmadığını ve ilk olarak Eylül ayında ortaya çıktığını da hatırlattı. Bilimadamları Eylül ayında İngiltere’nin güneydoğusunda hastalanmış olan kişilerden topladıkları numunelerde değişime uğramış Corona virüsünü ilk defa tespit etmiş ve hızlı yayılabildiği uyarısında bulunmuşlardı.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci ise İngiltere’ye seyahat yasağı koyulmasına karşı çıktı. CNN’in sorularını yanıtlayan Fauci, ABD’nin şüphesiz meseleyi yakından takip etmesi gerektiğini ancak aşırı tepki vermemesi gerektiğini söyledi.
Seyahat yasağını devreye sokan ülkeleri eleştirmediğini belirten Fauci, ABD’nin de aynı adımları atmasını şu anda tavsiye etmeyeceğini belirtti.
CDC’den aşılama için yeni öncelik grubu
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC), Avrupa’da panik yaratan mutasyonla ilgili açıklaması bekleniyor. Öte yandan CDC danışma kurulundan aşılamada öncelik yerilecek gruplarla ilgili yeni tavsiye kararı geldi. Kurul, ön saflarda yer alan zaruri hizmet görevlilerine, 75 yaş ve üzeri kişilere aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini bildirdi.
CDC Aşılama Uygulamaları Danışma Kurulu, aşılamadan sıradaki grubun ilk müdahale ekiplerini, öğretmenler, gıda ve tarım, imalat, posta hizmetleri, toplu taşıma ve market çalışanları olması gerektiği yönünde bire karşı 13 oyla karar aldı.
Kararla, bir sonraki tur için 51 milyon kişi aşılanma hakkına sahip olacak. Bir sonraki turun ne zaman başlayacağı ise belli değil.
CDC danışma kurulu medya, finans, enerji, bilişim teknolojileri ve iletişim sektörlerinde çalışanlar gibi ön saflarda yer almayanlar, 65-74 yaş grubundakiler ve 16-64 yaş arası yüksek risk grubundakileri kapsayan 200 milyon kişi sonraki turda olması gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Aşıların dağıtımından sorumlu olan eyalet yetkilileri, ellerinde yeterince doz olmaması durumunda kimlere öncelik verileceği konusunda CDC danışma kurulunun kararlarını dikkate alacak.
Hastalığa karşı aşılama, ekonominin büyük bölümlerini güvenli bir şekilde yeniden açmak ve kalabalık mezbahalarda, fabrikalarda ve depolarda hastalık risklerini azaltmak açısından kilit önemde. Ancak pandemi sırasında, kimlerin zaruri hizmetler çalışanı olduğu konusunda kafa karışıklığı yaşanıyordu.
CDC kurulunun oylaması öncesinde birçok şirket ve sanayi grubu, işçilerinin sağlık çalışanları ve bakımevi sakinlerinden hemen sonra aşı olabilmeleri için lobi faaliyetleri yürütüyordu.
ABD tarihindeki en büyük aşılama kampanyasında, Moderna'nın aşısının 3.700'den fazla yere dağıtımı, Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in aşısıyla başlatılan süreci büyük ölçüde genişletecek.
ABD’nin aşı program Işık Hızı Ötesi Operasyonu’nun başdanışmanı Dr. Moncef Slaoui, Cuma günü Gıda ve İlaç Dairesi’nin onayladığı Moderna aşısının ilk dozunun Pazartesi sabahı verileceğini söylemişti.
Slaoui CNN'deki açıklamasında "Aşıyı dört gözle bekliyoruz. Dağıtmak biraz daha kolay olacak çünkü Pfizer kadar düşük sıcaklık gerektirmiyor" demişti.
ABD hükümeti bu hafta Moderna aşısından 5,9 milyon doz ve Pfizer aşısından 2 milyon doz dağıtmayı planlıyor.
CDC verileri 2,84 milyon dozun dağıtıldığını ve en az 556 bin kişiye aşı yapıldığını gösteriyor.
Bazı eyaletler, standart sıcaklıktaki buzdolaplarında 30 gün saklanabilecekleri için, ulaşılması zor kırsal alanlarda Moderna'nın aşısını kullanmayı tercih ediyor. Eksi 70 santigratta taşınması ve saklanması gereken Pfizer aşısı ise standart buzdolabı sıcaklıklarında yalnızca beş gün tutulabiliyor.
Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 317 binden fazla kişinin Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği ABD’de vaka sayısı 18 milyona yaklaşıyor.