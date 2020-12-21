ABD’den İngiltere’ye Seyahat Yasağı Gelecek mi?

İngiltere'de Corona virüsünün mutasyona uğrayarak yüzde 70'e kadar daha bulaşıcı olabileceği açıklanan yeni türü, dünya genelinde panik dalgası yarattı. Aralarında Hollanda, İtalya, Belçika, İsrail, İran ve Türkiye’nin bulunduğu birçok ülke İngiltere’den gelen uçuşları yasakladı.

Kuzey Amerika kıtasında da ilk yasak kararını Kanada aldı. Dün geceden itibaren en az 72 saatliğine İngiltere’den uçuşlar durduruldu. Şimdi gözler Corona virüsünden en çok vaka ve can kaybının yaşandığı ABD’de.

Konuyla ilgili şimdilik en üst düzey açıklama Sağlık Bakanı Yardımcısı Amiral Brett Giroir’dan geldi. CNN’in sabah haberlerine konuk olan Amiral Giroir, İngiltere’ye seyahat yasağının gündeme gelebileceğini ancak henüz bir karar alınmadığını söyledi. Giroir, ‘’Bence her olasılık mümkün. Her seçeneği dikkate almalı, bilimsel ve açık şekilde tartışmalı ve en iyi tavsiyede bulunmalıyız dedi.

Mutasyona uğrayan virüsün daha kolay yayıldığını ancak daha öldürücü olmadığını vurgulayan Giroir, geliştirilen ve uygulamaya sokulan aşıların etkili olacağına güvenlerinin tam olduğunu kaydetti.