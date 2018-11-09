ABD'den, Irak'a, İran'dan gaz ithalatı için 45 günlük muafiyet

BAĞDAT (AA) - ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’a, Washington’un yaptırımlarına tabi tutulan İran'dan doğal gaz ithalatına devam etmesi için 45 günlük muafiyet tanındığını duyurdu.

Büyükelçiliğin Facebook sayfasından yayımlanan bir videoda, "ABD, İran'dan doğal gaz almaya devam etmesi için Irak'a 45 günlük geçici bir muafiyet sağladı." denildi.

Bazı büyükelçilik yetkililerinin Arapça konuştuğu videoda ayrıca, "ABD'nin yaptırımları halkı değil, İran rejiminin davranışlarını hedefliyor." ifadeleri yer aldı.

Irak, elektrik santrallerine yakıt temini için İran'dan gaz ithal ediyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, önceki günlerde ülkesinin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulduğunu çünkü bölgesel çekişmede tarafsız olduğunu söylemişti.

ABD, 5 Kasım itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankasıyla 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.

ABD yönetimi, Türkiye, Güney Kore, İtalya, Yunanistan, Çin, Tayvan, Hindistan ve Japonya'ya 180 gün daha İran ile petrol ticareti konusunda muafiyet tanındığını duyurmuştu.

