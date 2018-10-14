HABER

ABD'den Irak'ta kurulacak yeni hükümete destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 21:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan: "ABD, Irak'ın ve kurulacak hükümetin her alanda destekçisi olacak"

BAĞDAT (AA) - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, ülkesinin, Irak'ta Adil Abdulmehdi tarafından kurulması beklenen yeni hükümeti destekleyeceğini belirtti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adil Abdulmehdi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ı kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve başta Irak olmak üzere bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede ayrıca Irak'ın terörle mücadeledeki başarısının ardından ülkenin yeniden imarı konusunda verilen uluslararası desteğin devam etmesi konusuna değinildi.

John Sullivan ise görüşmede, hükümeti kurma görevini alması nedeniyle Abdulmehdi'yi tebrik ederek, "ABD, Irak'ın ve kurulacak hükümetin her alanda destekçisi olacak." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Meclis tarafından seçildiği 2 Ekim'de hükümeti kurma görevini Adil Abdulmehdi'ye vermişti. Adil Abdulmehdi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!
Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdüAydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Adil Abdülmehdi John Sullivan

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var!

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

AK Partili Belediye Başkanı'nın oğlunu aracında başından vurdular!

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Aydın'da kinlenen deve dehşet saçtı! Bakıcısını feci şekilde öldürdü

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.