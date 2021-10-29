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ABD’den İran Bağlantılı Yeni Yaptırımlar

29.10.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Maliye Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı dört kişi ve iki kuruluşu hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Bakanlığın internet sitesine göre yeni yaptırımlar Washington'un İran'ın nükleer silah programına karşı süren faaliyetlerinin bir parçası

ABD Maliye Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı dört kişi ve iki kuruluşu hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Bakanlığın internet sitesine göre yeni yaptırımlar Washington'un İran'ın nükleer silah programına karşı süren faaliyetlerinin bir parçası.

Biden yönetimi, İran'ın askeri insansız hava aracı programına bağlı bir dizi şirket ve şahsın yanı sıra, Devrim Muhafızları Birliği (IRGC) Uzay ve Havacılık Kuvvetleri’nin İnsansız Hava Aracı (İHA) Komutanlığı'nın liderine yeni yaptırımlar açıkladı. ABD geçen Temmuz ayı sonunda Umman kıyılarında İsrail’e ait bir yakıt tankerine düzenlenen ölümcül saldırıdan bu komutanlığı sorumlu tutuyor .

ABD Maliye Bakanlığı'na göre, Devrim Muhafızları’nın İHA Komutanlığını denetleyen Tuğgeneral Seyid Ağacani, operasyonların planlamasını, ekipmanını ve eğitimini yönetiyor.

Bakanlığın açıklamasında, “Onun liderliğinde IRGC’nin İHA Komutanlığı, Umman kıyılarında ticari nakliye gemisi Mercer Street’e 29 Temmuz 2021'de düzenlenen ve iki mürettebat üyesinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenledi” ifadeleri yer alıyor.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir uzman ekip, Ağustos ayında, bu ölümcül saldırının arkasındaki insansız hava aracının İran'da üretildiği sonucuna varmıştı.

Mercer Street’e yapılan saldırı, bölgedeki gerilimi arttırmış ve G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları, suçu doğrudan İran'a yükleyerek, saldırıyı "uluslararası ihlallerin açık bir ihlali" şeklinde kınamıştı.

Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında ayrıca, “Ağacani, 2019 yılında Suudi Arabistan petrol rafinerisine yönelik bir İHA saldırısının da arkasındaydı” deniliyor.

Açıklamada ayrıca, Devrim Muhafızları'nın Lübnanlı militan grup Hizbullah da dahil olmak üzere İran destekli gruplara ve krizden etkilenen Etiyopya'da kullanılmak üzere İHA veya drone sağladığı yer alıyor.

Maliye Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo da yaptığı açıklamada, “İran'ın bölge genelinde İHA'ları yaygınlaştırması uluslararası barış ve istikrarı tehdit ediyor. İran ve vekil militanları, ABD güçlerine, ortaklarımıza ve uluslararası denizciliğe saldırmak için İHA'ları kullandı’’ dedi.

Maliye Bakanlığı'nın yaptırımları, Devrim Muhafızları’nın İHA ve drone programı için bileşenler tedarik ettiğini ve başka yardımlar sağladığını söylediği Kimia Part Sivan ve Oje Parvaz Mado Nafar isimli iki şirketi de hedef alıyor.

Bakanlık yaptırımların, hedef alınan kişilerin ABD yargı yetkisine tabi mülklerine erişimini engelleyeceğini, Amerikalılar’ınsa bu kişilerle veya bloke edilmiş mülkleriyle işlem yapmalarının yasak olduğunu da bildirdi.

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