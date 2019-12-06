HABER

ABD’den İran Destekli Bazı Iraklı Milis Liderlerine Yaptırım

06.12.2019 22:15 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanlığı, İran destekli üç Iraklı milis liderine hükümet karşıtı protestocuların öldürülmesinde rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım getirdiklerini açıkladı

ABD’den İran Destekli Bazı Iraklı Milis Liderlerine Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, İran destekli üç Iraklı milis liderine hükümet karşıtı protestocuların öldürülmesinde rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım getirdiklerini açıkladı.

Yaptırım listesine alınanlar arasında İran destekli Şii milis grubu Asaib Ehl El Hak’ın lideri Qais El Khazali ile grubun bir diğer lideri olan erkek kardeşi Laith El Khazali’nin bulunduğu belirtildi.

Kara listeye dahil edilen üçüncü kişiyse, Asaib Ehl El Hak dahil İran destekli hiziplerin ağırlıklı unsurunu oluşturduğu farklı milis güçlerden oluşan çatı grubu Halk Seferberlik Güçleri’nin (Haşdi Şabi) güvenlik şefi Falih El Lami oldu.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, üç milis liderinin öncülüğündeki grupların “barışçı protestocuların üzerine ateş açtığını, onlarca masum sivili öldürdüğünü” belirtti. Iraklı milis gruplar, protestocuların öldürülmesinde parmakları olduğu suçlamalarını reddediyor.

Polis ve sağlık çalışanlarının verdiği rakamlara göre, güvenlik güçlerine çoğunluğu silahsız protestoculardan 400’ün üzerinde kişiyi öldürdü. Yeni yaptırımlar, yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle Iraklı işadamı Khamis El Khanjar’ı da hedef aldı.

Iraklı protestocuların ölümüyle ilgili yaptırımlar kapıda

Yaptırımlar bu kişilerin ABD’de olabilecek her türlü mal varlıklarını dondururken, Amerikalılar’ın da onlarla iş yapmasını yasaklıyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Irak’ta hükümet karşıtı protestocuların öldürülmesiyle alakalı olası ilave yaptırımlar da hazırladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker gazetecilere verdiği brifingde, bugün açıkladıkları yaptırımların devamının gelebileceğine işaret ederek, “Daha bitirmedik. Bu devam eden bir süreç. İnsan hakları ihlallerini her kim işliyorsa - ister hükümette olsunlar ister olmasın

PARTNER Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı Havuzda çırılçıplak! O poz olay yarattı
Komşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı varKomşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İranlı anne: Susmak ihanet etmek olurİranlı anne: Susmak ihanet etmek olur
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Dedikoduları duyan nüfus müdürlüklerine akın etti

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

Göksu'ya İmamoğlu'ndan yanıt geldi!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

PKK'dan iki bakana suikast talimatı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

Şiddetli depremin ardından ölü sayısı yükseliyor!

19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

19 yaşındaki gencin son dileği duygulandırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak'ta göstericilere ateş açıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Komşu karıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Aranan tarikat lideri adada devlet kurdu

Aranan tarikat lideri adada devlet kurdu

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

ABD'li rahip Brunson: Türkiye'de pratikte beni rehin aldılar

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Ülke tarihinin en büyük grevini yaşarken bakanlığın tweet'i tepki çekti!

En büyük grev yaşanırken bakanlığın tweet'i tepki çekti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.