ABD’den İran Destekli Bazı Iraklı Milis Liderlerine Yaptırım

Polis ve sağlık çalışanlarının verdiği rakamlara göre, güvenlik güçlerine çoğunluğu silahsız protestoculardan 400’ün üzerinde kişiyi öldürdü. Yeni yaptırımlar, yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle Iraklı işadamı Khamis El Khanjar’ı da hedef aldı.

Maliye Bakanlığı açıklamasında, üç milis liderinin öncülüğündeki grupların “barışçı protestocuların üzerine ateş açtığını, onlarca masum sivili öldürdüğünü” belirtti. Iraklı milis gruplar, protestocuların öldürülmesinde parmakları olduğu suçlamalarını reddediyor.

Yaptırım listesine alınanlar arasında İran destekli Şii milis grubu Asaib Ehl El Hak’ın lideri Qais El Khazali ile grubun bir diğer lideri olan erkek kardeşi Laith El Khazali’nin bulunduğu belirtildi.

Iraklı protestocuların ölümüyle ilgili yaptırımlar kapıda

Yaptırımlar bu kişilerin ABD’de olabilecek her türlü mal varlıklarını dondururken, Amerikalılar’ın da onlarla iş yapmasını yasaklıyor. Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Irak’ta hükümet karşıtı protestocuların öldürülmesiyle alakalı olası ilave yaptırımlar da hazırladığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı David Schenker gazetecilere verdiği brifingde, bugün açıkladıkları yaptırımların devamının gelebileceğine işaret ederek, “Daha bitirmedik. Bu devam eden bir süreç. İnsan hakları ihlallerini her kim işliyorsa - ister hükümette olsunlar ister olmasın

