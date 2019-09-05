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ABD’den İran Devrim Muhafızları hakkında bilgi verene 15 milyon dolar ödül

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 00:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları’nın finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.İran Devrim Muhafızları’nın petrol ve ticaret ağına zarar verecek bilgi paylaşımında bulunanlara ödül verileceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın ABD’nin uyguladığı yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan tüm uluslararası kişi ve şirketler hakkında verilen bilgilerin de ödül kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları’nın finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’nın petrol ve ticaret ağına zarar verecek bilgi paylaşımında bulunanlara ödül verileceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın ABD’nin uyguladığı yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan tüm uluslararası kişi ve şirketler hakkında verilen bilgilerin de ödül kapsamında değerlendirileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yedi farklı dilde yapılan duyuruda, Devrim Muhafızları’nın Hizbullah ve Hamas’a silah ve para temin ettiğine işaret edilerek, ”ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet Ödülü, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü ve ilgili tüm şubelerinin mali mekanizmalarının bozulmasına yol açan bilgi için 15 milyon dolara kadar bir ödül sunuyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı “Adalet için Ödül” programında Devrim Muhafızları’nın petrol karşılığı nakit para dahil olmak üzere, Devrim Muhafızları’na bağlı veya onun adına uluslararası faaliyetlerde bulunan paravan şirketler, terörist ve milis vekillerine ve ortaklarına nasıl fon ve materyal aktardığına ilişkin bilgi paylaşanlara 15 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.

İran Devrim Muhafızları’nın terör örgütü olarak adlandırıldığı ABD Dışişleri Bakanlığı bildirisine ilişkin konuşan ABD’nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook tarihte ilk kez bir devlet kurumunun faaliyetlerinin bozulmasına yol açacak bilgiler için ödül teklif ettiklerini belirterek, ”İran vekil gruplar eğitiyor, finanse ediyor ve silahlandırıyor. İran, bu gruplar üzerinden rejim sınırlarını genişletmek, kaos ve mezhep çatışması çıkarmak istiyor. Bu faaliyetleri bozmak için mevcut her diplomatik ve ekonomik aracı kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı ise aralarında İran’ın eski Petrol Bakanı Rüstem Kasımi’nin de olduğu 10 kişi, 16 şirket ve 11 gemiyi yaptırım listesine aldığını duyurdu.

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