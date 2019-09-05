ABD’den İran Devrim Muhafızları hakkında bilgi verene 15 milyon dolar ödül

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları’nın finans ağına zarar vermeye yardımcı olacak bilgiler karşılığında 15 milyon dolar ödül verileceğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları’nın petrol ve ticaret ağına zarar verecek bilgi paylaşımında bulunanlara ödül verileceğini açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın ABD’nin uyguladığı yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olan tüm uluslararası kişi ve şirketler hakkında verilen bilgilerin de ödül kapsamında değerlendirileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yedi farklı dilde yapılan duyuruda, Devrim Muhafızları’nın Hizbullah ve Hamas’a silah ve para temin ettiğine işaret edilerek, ”ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet Ödülü, İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü ve ilgili tüm şubelerinin mali mekanizmalarının bozulmasına yol açan bilgi için 15 milyon dolara kadar bir ödül sunuyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı “Adalet için Ödül” programında Devrim Muhafızları’nın petrol karşılığı nakit para dahil olmak üzere, Devrim Muhafızları’na bağlı veya onun adına uluslararası faaliyetlerde bulunan paravan şirketler, terörist ve milis vekillerine ve ortaklarına nasıl fon ve materyal aktardığına ilişkin bilgi paylaşanlara 15 milyon dolar ödül verileceği duyuruldu.