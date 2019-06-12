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ABD'den İran Devrim Muhafızları'nın Irak'taki bağlantılarına yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 18:39 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Bağdat'taki South Wealth Resources Company adlı şirket ve bu şirketin iki yöneticisine İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Irak'taki yapılanmasına yardım ettiği gerekçesiyle yaptırım kararı aldığını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Irak'ta bağlantılı olduğu belirtilen şirket ve iki yöneticisine yaptırım kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Donald Trump yönetiminin, Bağdat'taki South Wealth Resources Company (SWRC) adlı şirket ve bu şirketin iki yöneticisi Mekki Kazım Abdül Hamid El Esadi and Muhammed Hüseyin Salih El Hasani'ye yaptırım kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şirketin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Irak'taki yapılanması ile bağlantılı olduğu ve bu yapılanmaya yüz milyonlarca dolar değerinde silah kaçırdığı savunuldu.

Ayrıca, SWRC ile El-Esadi ve El-Hasani'nin, Kudüs Gücü'ne, ABD'nin yaptırımlarını delerek Irak mali sistemine ulaşma imkanı sağladığı öne sürüldü.

Yaptırımlar gereği, söz konusu şirket ve yöneticilerin ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve Amerikan şirketleri ya da kişiler bu kişi ve şirketlerle iş yapamayacak.

- ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran yönetimi, ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin yıl dönümünde Washington'un yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmadaki faaliyetlerini kısmen durdurduğunu duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ırak İran Devrim Muhafızları Ordusu

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