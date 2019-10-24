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ABD’den İran Ekonomi Bakanı ve heyetine vize engeli

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 16:18 | Son Güncelleme

İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılmak isteyen İran heyetine ABD tarafından vize verilmemesi nedeniyle toplantıya katılmama kararı aldı.Dünya Bankası Başkanı David Malpass’e mektup gönderen İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, ABD’nin IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılmak isteyen İran heyetine uyguladığı vize engeline tepki gösterdi.

İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılmak isteyen İran heyetine ABD tarafından vize verilmemesi nedeniyle toplantıya katılmama kararı aldı.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass’e mektup gönderen İran Ekonomi Bakanı Ferhad Dejpesend, ABD’nin IMF ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları’na katılmak isteyen İran heyetine uyguladığı vize engeline tepki gösterdi. İran heyetine ABD tarafından uygulanan vize engelinin hukuka aykırı ve düşmanca bir tutum olduğunu belirten İran Ekonomi Bakanı mektupta, “ABD yönetiminin İran’a yönelik yasa dışı kısıtlamaları, bu kez Dünya Bankası Grubu ve IMF’nin 2019 Yıllık Toplantıları’na katılacak olan İran Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası yetkililerinden oluşan heyete vize vermemeye kadar vardı" ifadelerini kullandı. Dünya Bankasına üye olan ülkelere yönelik vize kısıtlamalarının Dünya Bankası sözleşmesine aykırı olduğunu belirten Dejpesend, Dünya Bankası yetkililerince konunun görmezden gelinmesinin uluslararası kurumların yönetim ilkeleri ile uyuşmadığını ifade etti.

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