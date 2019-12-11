ABD’den İran Gemi Nakliye ve Havacılık Şirketlerine Yaptırım

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yarı resmi ISNA haber ajansına yaptığı açıklamada yaptırımları ya etrafından dolaşarak ya da müzakere gibi seçeneklerle aşacaklarını söyledi, ancak ABD’yle yapılacak görüşmelerde kırmızı çizgilerini aşmayacakları mesajını da verdi.

Pompeo açıklamasında gemicilik şirketlerinin İran’dan Yemen’e kitle imha silahı taşıdığını söyledi. Washington Mahan Havayolları’nın üç genel satış acentasının da, şirketin kitle imha silahlarının yayılmasındaki rolleri nedeniyle hedef aldı.

ABD Çarşamba günü İran’ın önde gelen deniz nakliyatı ve havayolu şirketlerine yaptırım açıkladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun açıkladığı yaptırımlar İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Hatları (IRISL) ve Çin merkezli yan kuruluşu E-Sail gemi nakliye şirketinin yanı sıra Mahan Havayolları’nı kapsıyor.

İran Trump yönetimiyle yeni bir anlaşma için müzakere masasına oturmayı reddediyor ve ancak Washington’un anlaşmaya geri dönerek yaptırımları kaldırması halinde ABD’yle görüşeceğini söylüyor.

Geçen Cumartesi günü iki ülke ilişkileri açısından beklenmedik bir adım atmış ve mahkum takası yapmıştı. Washington mahkum takasının İran’da hapiste tutulan Amerikalılar’ın serbest kalmasına önayak olmasını umduğunu söyledi ve bunun İran’ın başka konuları da müzakere etmeye gönüllü olabileceği mesajını verdiğini kaydetti.

