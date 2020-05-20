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ABD’den İran İçişleri Bakanı'na Yaptırımlar

20.05.2020 21:29 | Son Güncelleme

Amerika, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı’ya, ciddi boyutta insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle yaptırımlar uygulama kararı aldı.

ABD’den İran İçişleri Bakanı'na Yaptırımlar

Amerika, İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazlı’ya, ciddi boyutta insan hakları ihlalleri işlediği gerekçesiyle yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Maliye Bakanlığı’nın kararla ilgili açıklamasında, İranlı bakanın, geçen yıl ülke genelindeki protestolarda göstericilere karşı gerekirse öldürücü müdahalede bulunulması için emniyet güçlerine emir verdiği belirtildi.

Açıklamada, Fazlı’nın İran emniyet güçlerine, hükümet karşıtı protestoculara aşırı sert müdahalede bulunma emri vermesi sonucu aralarında en az 23 çocuğun da olduğu birçok kişinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

Maliye Bakanı Steven Mnuchin de yeni yaptırımlarla ilgili olarak, “Amerika, kendi halkına baskı uygulayan ve istismar eden İran yetkilileri ve kurumlarından hesap sormaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Mnuchin’in yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Pompeo, İran İçişleri Bakanı’na atıfta bulunarak, “O ve rejimin amacı barışçı protestoları dağıtmak ve her ne pahasına olursa olsun barışçı toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını bastırmaktı” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı açıklamasında ayrıca, 7 üst düzey emniyet birimi yetkilisinin kara listeye alındığı belirtildi. Listede yer alan isimlerden biri de İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hüseyin Aştari Fard. 1989-1997 yılları arasında İran istihbarat teşkilatının liderliğini yürüten Ali Fallahyan da yaptırımlar listesine alınan bir diğer isim oldu.

ABD’nin kara listeye aldığı İranlı yetkililerin Amerika’da olabilecek bütün mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılar’ın bu kişilerle iş yapması yasaklanıyor .

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