ABD’den İran ile Bağlantılı Yeni Yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı, petrol kaçakçısı olduğu iddia edilen bir kişiye ve İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'ne destek sağladığını söylediği şirketlere yaptırım uygulamaya başladı.

Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’nin (OFAC), Mahmood Rashid Amur Al Habsi isimli bir Ummanlı aracıyı hedef aldığı kaydedildi. Al Habsi’nin, üst düzey Kudüs Gücü yetkilileriyle ortaklık yaptığı ve Doğu Asya'daki alıcılar da dahil olmak üzere yabancı müşterilere İran petrolünün sevkiyatını kolaylaştırmak için birkaç şirket kullandığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ‘’OFAC, Kudüs Gücü'nü destekleyen uluslararası bir petrol kaçakçılığı şebekesine dahil olan bireyleri ve işletmeleri belirledi. Kıdemli Kudüs Gücü yetkilileri, grubun istikrarsızlaştırıcı bölgesel faaliyetlerini finanse etmek için İran petrol ihracatındaki rollerinden elde edilen gelirleri kullanıyor’’ denildi.

Bakanlığın yaptırım uygulama kararının, Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Sayılı Başkanlık Kararnamesi uyarınca alındığı kaydedildi.

Mahmud Raşid Amur El Habsi kim?

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre Umman uyruklu El Habsi, Kudüs Gücü’nün ilişiğini gizlemek için şirketleri aracılığıyla İran petrolünün satışını ve sevkiyatını kolaylaştırdı. El Habsi'nin şirketleri, on milyonlarca dolar değerinde yük taşıdı. El Habsi, daha önce 2019 yılında 13224 sayılı kararname uyarınca Kudüs Gücü adına hareket ettiği için yaptırım listesine alınan Rüstem Ghasemi dahil olmak üzere kıdemli Kudüs Gücü yetkilileriyle ortaklaşa çalıştı. El Habsi, grubun menfaati adına İran petrol ürünlerini satmak için kişiler, nakliye ve petrol şirketleri ile gemilerden oluşan geniş bir ağı yönetti. El Habsi, denizcilik operasyonlarını denetlemesinin bir parçası olarak, gemilerdeki otomatik tanımlama sistemlerini kanuna aykırı olarak değiştirdi, sahte nakliye belgeleri düzenledi ve rüşvet ödedi. Böylelikle İran ile ilgili kısıtlamaları atlattı.

Bakanlık El Habsi’yi, Kudüs Gücü için maddi yardımda bulunmak, sponsorluk yapmak, mali destek, teknoloji yardım ile mal ve hizmet sağlamakla suçladı.

İş bağlantılarını da ayrıntılı olarak açıklayan ABD Maliye Bakanlığı, El Habsi’nin İran petrolünün satışını ve sevkiyatını kolaylaştırmak için merkezi Umman ve Romanya’da bulunan kendi şirketi Nimr International’ı kullandığını belirtti. Nimr International doğrudan veya dolaylı olarak, El Habsi'nin mülkiyetinde, kontrolunda veya yönetiminde olduğu için yaptırımın hedefi oldu.

ABD’ye göre El Habsi ayrıca Kudüs Gücü’nün ilişkisini gizleyen İran petrol anlaşmalarını kolaylaştırmak için Umman merkezli Orbit Petrochemicals Trading'i kullandı. Bu firma da yaptırımların hedefi oldu.

Yaptırım listesine dahil olan bir başka şirket de Liberya'da kayıtlı Bravery Maritime Corporation. Bu şirketin de doğrudan veya dolaylı olarak Al Habsi mülkiyetinde, kontrolunda veya yönetiminde olduğunu bildiren Maliye Bakanlığı, ‘’İran petrolünü taşımak için kullanılan Liberya bandıralı ham petrol tankeri Umman Pride, Bravery Maritime Corporation'ın hissesinin bulunduğu mülk olarak tanımlanıyor’’ ifadelerini kullandı.

Yaptırımların sonuçları

Maliye Bakanlığı, yaptırımlara konu olan kişi ve şirketlerin ABD yargı yetkisinde olan tüm mülkleri ve hakları bloke etti ve ABD'li kişilerin, bu isimlerle veya bloke edilmiş mülkleriyle ilgili işlem yapmalarını yasakladı. Açıklamada ayrıca, ‘’Belirlenen kişiler için önemli işlemleri bilerek kolaylaştıran veya onlara maddi veya belirli başka destek sağlayan kişiler, ABD mali sistemine erişimlerini kesebilecek, ABD yetkisi altında mülklerini veya mülk üzerindeki menfaatlerini engelleyebilecek yaptırımlara maruz kalma riskiyle karşı karşıyadır’’ denildi.

