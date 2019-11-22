ABD’den İran İletişim Bakanına Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı geçen haftadan bu yana protestolarla sarsılan İran’da internet erişimine getirilen kısıtlamadan sorumlu tuttuğu iletişim bakanını yaptırım listesine aldı.

Toplumun hemen hemen her kesiminden göstericilerin bir haftadır benzine getirilen zam ve daha ucuz fiyata benzin alınmasını sağlayan sübvansiyonların kaldırılmasını protesto ettiği İran’da internete erişim son beş gündür kısıtlanmıştı.

ABD Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azari Jahromi’nin yaptırım listesine alındığı, bu kapsamda İranlı bakanın ABD’deki malvarlığının bloke edildiği, yaptırım uyarınca da ABD’lilerin bu kişiyle iş yapmasının yasaklandığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin “İran’ın liderleri özgür ve açık bir internet imkanının kendi gayrimeşruluklarını ortaya çıkardığının farkında. O nedenle rejim karşıtı gösterileri bastırmak amacıyla internete erişim yasağı getiriyorlar. İnternete ve milyonlarca İranlı’nın birbirleriyle ve dış dünyayla irtibat kurmasını sağlayan mesajlaşma uygulamalarına kısıtlama getirdiği için İran Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanı’nı yaptırım listesine alıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’ın Perşembe günü itibarıyla kaldırmaya başladığını söylediği internet yasağı göstericilerin sosyal medyada protestolardan bilgi ve görüntü paylaşmasını engellemiş, bölgeden olayların boyutuna ilişkin güvenilir haber alınmasını da zorlaştırmıştı.

