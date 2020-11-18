ABD'den İran İstihbarat Bakanına ve Hamaney'in Çevresine Yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Mal Varlıklarını Kontrol Dairesi, (OFAC) İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bağlı olan ve finans, enerji, inşaat ve madencilik gibi alanlarda 150 holdingi bünyesinde barındıran İslam Devrimi Mustazafan Vakfı'na yaptırım uygulamak için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vakfın görünürde yoksullara yardım sağlayan bir hayır kurumu olduğu, ancak bünyesinde barındırdığı holdinglerin İran halkının varlıkları gasp edilerek kurulduğu ve ülkenin dini lideri Ali Hamaney tarafından makamını ve siyasi müttefiklerini zenginleştirmek, rejim karşıtlarını da cezalandırmak için kullanıldığı kaydedildi.
Yabancı Mal Varlıklarını Kontrol Dairesi ayrıca İran rejiminin insan hakları ihlallerinde, özellikle de 2019 yılı Kasım ayındaki protestolar sırasında kilit rol oynayan İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Mahmut Alavi'yi de hedef alıyor.
Bir yıl önceki protestoların bastırılması, İran'da 1979 devriminden bu yana gösterileri sona erdirmek için girişilen en kanlı eylem olarak niteleniyor.
Reuters haber ajansı, 15 Kasım 2019'da başlayan ve iki hafta süren sosyal çalkantılar sırasında 1.500 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti. İran İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan üç yetkilinin Reuters'a verdiği bilgilere göre ölenlerin en az 17'si ergenlik çağındaki gençler, yaklaşık 400'ü ise kadınlardı.
İran İçişleri Bakanlığı ise devlet medyasının benzin fiyatlarının yüzde 200 oranında zamlanacağını ve elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek için kullanılacağını açıklaması üzerine patlak veren protestolar sırasında 225 kişinin öldüğünü bildirmişti.
ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, "İran'ın dini lideri, Mustazafan Vakfı'nın hayır işleri kisvesi altında müttefiklerini ödüllendiriyor. Amerika, İran rejiminin kendi halkına yönelik baskı uygulamasına olanak sağlayan kilit yetkilileri ve gelir getiren kaynakları hedef almaya devam edecektir" dedi.
ABD Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırımlar, Başkan Donald Trump yönetiminin Tahran'a yönelik "azami baskı" politikasını güçlendirmek için attığı en son adım niteliğinde. Yaptırım kararları, resmi olmayan sonuçlara göre 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kaybeden Trump'ın başkanlık görevini Joe Biden'a devretmesine iki ay kala alındı.
Maliye Bakanlığı, Ali Hamaney'in kontrolundaki vakıf ve bu vakıfla ilişkisi olan 10 kişi ve 51 tüzel kişiyi kara listeye aldı.
Ekonomik, kültürel ve sosyal yardım kurumu olan Mustazafan Vakfı, İran ekonomisine zarar vermek pahasına büyük miktarda serveti bünyesine kattı. Vakıf, 1979 İslam Devrimi sırasında el konan yüzlerce firma ve taşınmazı kontrol altında tutuyor.