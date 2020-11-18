ABD'den İran İstihbarat Bakanına ve Hamaney'in Çevresine Yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Mal Varlıklarını Kontrol Dairesi, (OFAC) İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e bağlı olan ve finans, enerji, inşaat ve madencilik gibi alanlarda 150 holdingi bünyesinde barındıran İslam Devrimi Mustazafan Vakfı'na yaptırım uygulamak için harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vakfın görünürde yoksullara yardım sağlayan bir hayır kurumu olduğu, ancak bünyesinde barındırdığı holdinglerin İran halkının varlıkları gasp edilerek kurulduğu ve ülkenin dini lideri Ali Hamaney tarafından makamını ve siyasi müttefiklerini zenginleştirmek, rejim karşıtlarını da cezalandırmak için kullanıldığı kaydedildi.

Yabancı Mal Varlıklarını Kontrol Dairesi ayrıca İran rejiminin insan hakları ihlallerinde, özellikle de 2019 yılı Kasım ayındaki protestolar sırasında kilit rol oynayan İstihbarat ve Güvenlik Bakanı Mahmut Alavi'yi de hedef alıyor.

Bir yıl önceki protestoların bastırılması, İran'da 1979 devriminden bu yana gösterileri sona erdirmek için girişilen en kanlı eylem olarak niteleniyor.