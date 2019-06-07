ABD'den İran Petrokimya Endüstrisine Yaptırım

ABD, İran’a maksimum baskı politikası kapsamında çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguluyor ve yaptırımların hedefindeki şirketlerin mal varlıklarını dondurarak ABD kurumları ve bireylerle iş yapmasını engellemeye çalışıyor.

Bakanlık, yaptırımların İran Körfez Petrokimya Endüstrisi Şirketi ve 39 şubesiyle yabancı taşeronlarını hedef aldığını bildirdi. Bakanlık şirketin İran’ın petrokimya üretim kapasitesinin yüzde 40’ını ve ülkenin petrokimya ithalatının da yüzde 50’sini oluşturduğunu belirtti. Açıklamada şirketin Devrim Muhafızları’nın inşaat şirketler grubu Khatam Al-Anbiya’yla milyarlarca dolarlık iş yaptığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrokimya endüstrisine yeni yaptırımlar uygulamaya başladıklarını açıkladı. Yaptırım listesinde İran Devrim Muhafızları’na verdiği mali destekten dolayı ülkenin en büyük petrokimya grubu da var.

Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker ise, Devrim Muhafızları’nın sistemli şekilde İran ekonomisinin önemli sektörlerine sızdığını böylece bir dizi düşman eylemde bulunurken kasasını da doldurduğunu kaydetti.

Açıklamada Devrim Muhafızları’nın Besic İşbirliği Fonu ve Khatam al-Anbiya gibi şirketler aracılığıyla İran’ın ticari ve mali sektörlerinde baskın olduğu ve milyarlarca dolarlık işler yaparak savunma, inşaat, havacılık, petrol, bankacılık, metal, otomobil ve maden sektörlerinden büyük çıkar sağladığı belirtildi.

Bu faaliyetlerin Devrim Muhafızları’nın kitle imha silahlarının yaygınlaşması, dağıtılması, terörü desteklemesi ve insan hakları ihlallerini yaygınlaştırması gibi menfur eylemlerini desteklediği öne sürüldü.

Açıklamaya göre İran Petrol Bakanlığı 2018’de Devrim Muhafızları’na ait Khatam al-Anbiya’ya petrol ve petrokimya alanlarında 22 milyar dolarlık 10 proje vermişti. Bu rakam Devrim Muhafızları resmi bütçesinin dört katına denk geliyor. 2016’nın sonundaysa İran Petrol Bakanı Khatam al-Anbiya’dan İran’ın petrol ve petrokimya endüstrilerine yaptığı yatırımları arttırmasını istemişti.

Washington geçen yıl 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilmiş ve yeni yaptırımlarla Tahran’ın uluslararası ham petrol ihracatını engelleyerek ekonomik baskılarını arttırmıştı.

İki ülke arasında gerilim ABD’nin Ortadoğu’ya savaş gemisi ve hava savunma sistemi Patriot’ları göndermesiyle iyice arttı. Amerika’nın bölgeye 1500 asker gönderme kararıysa, bölgede çatışma kaygısını arttırıyor.

